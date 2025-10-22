聽新聞
0:00 / 0:00
男性捐血可降低癌症發生率？陸地鐵廣告惹議將撤下
大陸湖南長沙地鐵上1則捐血廣告近期引發熱議，廣告寫著「適量獻血（捐血）能降低癌症發生率，尤其是男性。適量獻血可以調節體內鐵含量，從而預防癌症」，引發大陸網友質疑「這是否有嚴謹論證？」工作人員後來表示，將會安排將該廣告撤下。
陸媒大象新聞報導，21日上午致電長沙血液中心，該中心工作人員表示，在同廣告發布部門核實後，確定這條廣告是長沙血液中心發布，「我們當時審的時候，把這個部分刪掉了，可能是地鐵當時沒有按我們修改的版本發，或是發錯版本了。」
工作人員表示，將會安排將該廣告撤下。
長沙血液中心人員被問到「適量捐血降低癌症發生率」是否科學？前述人員表示，按道理來說，沒有非常明確的科學依據。該人員表示，諮詢長沙血液中心的相關部門，適量捐血可以調節體內的鐵含量，但是對於預防癌症，「可能沒有直接的關係，這個內容確實不太合適。」
陸媒極目新聞稱，「男性適量捐血能降低癌症發生率」這個說法目前並無權威的醫學結論。且大陸目前很多地方宣傳捐血益處的說法常是「複製貼上，導致以訛傳訛」，另外，「預防癌症」的說法極其功利，很容易讓人認為是虛假宣傳。「這有損無償獻血的初衷，反而讓人質疑：為什麼要這樣宣傳？容易導致社會誤讀。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言