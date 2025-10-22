「免費火鍋」成新詐騙手段？陸火鍋店推「雲養牛」當噱頭 詐金1.7億

「免費火鍋」竟成詐騙陷阱！大陸浙江杭州市日前揭發1起以「免費火鍋」為名，實則進行非法集資的大型詐騙案件，詐團向老人推薦「雲養牛投資專案」，共有600多名長者受害，涉案金額高達人民幣4,200萬元（約新台幣1.７億元），所幸警方最終查獲詐團、追回9成資金，警方呼籲民眾多陪伴家中長輩，提防「溫情式詐騙」。

大陸央視新聞、羊城晚報報導，此事須溯自2023年初，杭州某家新開幕的火鍋店推出「60歲以上免費用餐」宣傳攬客，標榜每日限量供應長輩愛吃的毛肚、鴨腸等菜品，火鍋店環境舒適、溫暖，連服務人員都被稱為「小管家」。

吃完飯後，「小管家」會向長者推薦投資「雲養牛投資專案」，表示牛肉是他們公司養的。最低投資人民幣1萬元可認養1頭牛，就能每月收利息，年化收益率高達50%。

為了提高可信度，詐騙集團還偽造「養牛基地」的照片，還開發「智慧養殖App」，只要投資者透過手機查詢，就能看到養牛基地的即時監視器畫面。不僅如此，詐團還以「投資人民幣10萬元，就可免費考察養牛基地」的名義，組織他們參加活動。

詐騙集團進一步設下「親情捆綁」陷阱，鼓勵長輩邀請子女或老友一併投資，聲稱能帶全家致富，結果不少老人在看了手機App的畫面、前往養牛基地查看後，對詐團話術信以為真，最後甚至瞞著家人抵押房產追加投資。

直到他們近期發現App無法打開、聯繫不上客服、火鍋店人去樓空後才驚覺受騙，趕緊報警求助。警方立即展開調查，發現App的即時畫面，其實都是詐團事先錄製、循環播放的影片，就連牛身上的編號也被重複使用；至於「實際考察養牛基地」則是附近的度假村，並由詐團找到臨時演員扮演「基地負責人」，展示的政府合作文件也只是修圖偽造的資料。

警方將公司負責人王某在內的17名犯罪嫌疑人抓獲歸案，並調查在案發前的六個月，王某等人利用上述手段向600多名長者非法集資，涉案金額約人民幣4,200萬元，扣除老人們拿到約人民幣700萬元利息，所有被害人的直接經濟損失約人民幣3,500萬元。警方將王某等人的非法所得予以追繳，並退還被害人。

在湖北省隨縣也發生以「土地代種植」為噱頭的非法吸收公眾存款案件，集資參與人年齡層亦集中在中、老年，甚至不少集資參與人還是被親友介紹參與投資。辦理過類似案件的湖北省隨縣檢察院檢察官彭俊軒表示，犯罪團夥常透過親友、鄰里推薦或社區宣講等方式，利用熟人社會的信任鏈條散布投資項目，參與者易因人情或從眾心理陷入騙局，甚至成為下線幫助宣傳，最終害人害己。