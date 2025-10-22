國際兒童電影展 德陽開幕

近日，在四川省德陽市玄珠湖畔，大陸第十八屆國際兒童電影展盛大啟幕。來自全球21個國家的52部優秀影片齊聚一堂，1000餘名嘉賓、電影人及影迷共同見證了這一兒童電影盛事的啟動。

本屆電影展以「護童心築夢·守和平之光」為主題，活動涵蓋開幕式、中外兒童電影展映、少年兒童影視沙龍、兒童電影光影博覽等多個主體環節。開幕式上，由羅馬尼亞、俄羅斯、印度以及大陸的8位資深專家組成的國際推薦團登台亮相。《讓我們蕩起雙槳》、《天空之城》、《獅子王》等經典電影金曲接連奏響，喚醒觀眾的童年記憶。

據悉，本屆電影展精選了《屋頂足球》、《雄獅少年2》等20部大陸兒童片，以及來自德國、法國、西班牙等國家的13部長片和19部短片。展映活動將以公益形式走進德陽市校園、影院與社區，並在10所小學進行專場放映。

德陽作為「古蜀之源、重裝之都」，三星堆青銅神樹、縱目面具等文物承載著古蜀先民對宇宙的浪漫探索，與兒童電影啟迪童心、照亮夢想的初衷形成跨越時空的共鳴。本屆電影展以光影為橋，在歷史與現代的交融中，為全球兒童鋪就一條通往想像與希望的銀幕之路。