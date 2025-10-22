快訊

今晨「沿海巨浪告警」國家級警報響 已觀測到7.5米浪高

京味文化 傳遞生生不息活力

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
曹氏風箏第三代傳承人馬年礁（右）演示紮風箏骨架。本報北京傳真
曹氏風箏第三代傳承人馬年礁（右）演示紮風箏骨架。本報北京傳真

從巧奪天工的非遺手作，到餘音繞梁的戲曲舞台，京味文化始終是北京最鮮明的底色。走進曹氏風箏工坊、北京市琺瑯廠與長安大戲院等文化機構，可以窺見傳統技藝與藝術在當代的傳承密碼，感受京味文化生生不息的活力。

在海澱區上莊鎮的曹氏風箏工坊內，竹篾翻飛、彩筆流轉，一隻北京沙燕風箏的輪廓逐漸清晰。「曹雪芹當年在《廢藝齋集稿》的第二卷《南鷂北鳶考工志》中專門寫下風箏技藝，初衷便是濟人以藝，這也是我們傳承的核心。」曹氏風箏第三代傳承人馬年礁一邊紮風箏骨架，一邊講述技藝背後的文化和意義。

曹氏風箏2011年入選大陸國家級非物質文化遺產代表性專案，融匯宮廷與民間技藝精華，以「紮、糊、繪、放」四藝為核心，保留21首紮製歌訣與20種技法。工坊每年吸引了數十萬人次參與線下工坊、線上直播活動，更將非遺課堂搬進社區與校園。

走進北京市琺瑯廠的掐絲車間，工匠們正用鑷子將細銅絲掐成精美花紋，點藍工則用吸管蘸取釉料細心填充圖案。

「這套《中軸盛景》賞盤系列，將北京中軸線從南端永定門到北端的鐘樓沿路建築群融入景泰藍工藝之中，重現昔日盛景於方寸圓盤。」在北京市琺瑯廠的展廳內，講解員指著一組精美的琺瑯文創介紹著。作為中國景泰藍行業唯一的中華老字型大小，這裡不僅是技藝傳承基地，更是京味文化創新的試驗田。北京市琺瑯廠開發了一系列文創產品，讓昔日的「宮廷尊享」飛入尋常百姓家。

夜幕下，長安大戲院堂廳的臉譜雕塑在燈光映照下格外醒目。這座始建於1937年的老字型大小戲院，從西單到東長安街，始終承載著京劇藝術的傳承使命。

「長安大戲院的88年，就是一部濃縮的北京京劇發展史。」長安大戲院董事長富博洋指著牆上的老戲牌介紹，戲院累計上演演出超萬場，接待觀眾逾500萬人次，不僅見證「四大名旦」「四大須生」的風采，更通過一系列品牌活動，為京劇藝術培育新人、留住老味。

北京 風箏 傳承

延伸閱讀

川普稱2027前中共不會攻台？ 張競：鋪陳與北京對話氛圍與談判前提

中共「十五五」規畫 北京官方智庫學者：續促兩岸交流

從海上漂到天上飛！風電迸出新玩法 浮式、巨型風箏現蹤台灣有譜？

曾與政大生切磋球技 陸桌球奧運金牌丁寧當校長了！

相關新聞

京味文化 傳遞生生不息活力

從巧奪天工的非遺手作，到餘音繞梁的戲曲舞台，京味文化始終是北京最鮮明的底色。走進曹氏風箏工坊、北京市琺瑯廠與長安大戲院等...

國際兒童電影展 德陽開幕

近日，在四川省德陽市玄珠湖畔，大陸第十八屆國際兒童電影展盛大啟幕。來自全球21個國家的52部優秀影片齊聚一堂，1000餘...

扮非遺傳承人！盜墓賊「混得風生水起」 假借考古將漢畫像石洗劫一空

《檢察日報》消息，一名盜墓賊李某假借「非遺傳承人」的身份混得風生水起，還假借「考古作業」之名，將山東一處墓葬中的漢畫像石洗劫一空…

香港國際機場「貨機衝出跑道墜海」…港方指黑盒已定位 跑道修復重開

香港國際機場二十日發生嚴重航空事故，貨機衝出跑道致兩名機場保安人員喪生後，香港機場管理局說涉事貨機「黑盒」已鎖定位置，受...

以為是唐裝 外國顧客想買…江蘇店主為何婉拒？

近日，一則關於外國遊客在江蘇鎮江某服飾店誤將壽衣當作傳統服飾購買的視頻，引發網友關注。涉事店主20日回應稱，自己主動向外...

徐悲鴻、草間彌生等3畫值1.5億？ 渝法院拍賣：不保證真偽

重慶市江北區人民法院20日於淘寶司法拍賣平台，公開拍賣三幅涉刑事案件字畫進行公開拍賣，總估值高達1.4765億元人民幣（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。