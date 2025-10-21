快訊

扮非遺傳承人！盜墓賊「混得風生水起」 假借考古將漢畫像石洗劫一空

香港01／ 撰文／許祺安
辦案中追回的部分文物，從左至右依次為漢畫像石、跽坐俑、金飾、雞心佩（國家二級文物）、青銅器。（宿州檢察）
《檢察日報》消息，一名盜墓賊李某假借「非遺傳承人」的身份混得風生水起，還假借「考古作業」之名，將山東一處墓葬中的漢畫像石洗劫一空。

2021年初，江蘇省徐州市公安機關在開展文物保護例行排查工作時，在一家古玩店的角落發現一件沾滿泥鏽的弓形器，其外形與山東省滕州市前掌大遺址出土文物弓形器高度相似。這引起了公安人員的警覺，古玩店老闆方某進入偵查視線。

隨着偵查的深入，辦案人員發現方某與多名有盜掘古墓、倒賣文物犯罪前科的人員交往密切。隨着方某倒賣文物犯罪行為被查實，為方某提供文物的李某浮出水面。

李某是一家文化勘探技術服務公司的高管，以漢畫像石拓片技藝「非遺傳承人」的名頭自居，頻繁出現在各種文化活動中。憑藉「非遺傳承人」的身份，李某混得風生水起，盜墓人都願意邀請他做「掌眼」來「鑑定」文物價值。

可誰能想到，李某竟依託勘探技術服務公司，假借「考古作業」之名，將山東一處墓葬中的漢畫像石洗劫一空。偵查人員還查明，近年來泗陽泗水王陵墓葬被盜案、徐州新沂漢墓被盜案等案件，幕後組織者中均有李某。

2022年6月，李某因犯盜掘古墓葬罪、倒賣文物罪被判處有期徒刑十年十個月，並處罰金2萬元。辦案中，針對盜墓犯罪團伙人員交叉結夥的情況。2025年9月17日，李某團伙中最後一名犯罪嫌疑人王某被檢察機關提起公訴。至此，李某一案涉及的23名犯罪分子全部被繩之以法。

文章授權轉載自《香港01》

墓葬 文物 考古 遺址

