香港國際機場「貨機衝出跑道墜海」…港方指黑盒已定位 跑道修復重開

香港國際機場二十日發生嚴重航空事故，貨機衝出跑道致兩名機場保安人員喪生後，香港機場管理局說涉事貨機「黑盒」已鎖定位置，受影響的香港機場北跑道修復後午間重開。香港航空業界人士說，涉事航空公司安全紀錄不好。

一架貨機二十日凌晨由杜拜飛香港，降落時衝出跑道，撞上機場地勤車後衝入海中。涉事貨機仍留在岸邊，香港機場已經聯絡本地及廣州吊船，在風暴過後盡快移走貨機，目標在一星期內完成所有打撈工作。涉事貨機航班編號為UAE9788/EK9788，屬阿聯酋航空貨運航班，由土耳其Air ACT濕租（一種連同機組、維護全包之租賃模式）營運，機型為波音747-481（BDSF），註冊編號為TC-ACF，機齡32年。機上無載貨，有4名土耳其籍的機組人員，包括機長、副機長、裝載管制員、飛機維修工程師。

香港機場管理局機場運行執行總監姚兆聰今天說，涉事貨機的「黑盒」仍未打撈上，但位置已鎖定在機尾位置，至於事發後北跑道鐵絲網被撞爛，跑道有輕微損毀，今早已完成復修，午間跑道以備用狀態重開，會在符合民航處航班升降標準下才完全重開跑道。

姚兆聰說，已聯絡涉事航空及保險公司，確定貨機完全損毀 ，會以飛機殘骸的方式處理。事故中兩名香港機管局職員在巡邏車上，被貨機撞到墜海死亡。姚兆聰說，巡邏車負責保護北跑道海岸線，事發時處於安全位置，與跑道有鐵絲網相隔，距離跑道中線162米，比民航處規定的150米多；而事發時天氣狀況亦適合運作，跑道摩擦度亦符合民航標準。他形容涉事貨機降落滑行期間偏離路線突然轉左是很奇怪，相信會是調查方向之一。

香港專業飛行員協會主席張敬龍說，有多個因素可能導致事故，包括人為及機件問題，舉例指，若飛機前轆或尾陀故障，可能令飛機失控。涉事的土耳其貨運航空公司AirACT安全紀錄不好，曾發生多次意外造成傷亡，認為要調查機組人員培訓，有無適當休息時間，及飛機維修保養等。

香港民用航空事業職工總會副主席李永富說，在事故中離世的兩名機管局職員是家庭支柱，對事件感到遺憾，工會與公司保持聯絡，向死者家屬提供協助。期望香港機管局檢討保安巡邏工作，及其他如在跑道維修及草地維護等需要在跑道附近工作的程序，確保安全。

兩名死者的家屬，早上到葵涌殮房認屍，說至今未收到航空公司慰問或表態，批評公司沒責任感；又質疑機上四名機組人員，會否一聲不響就離開香港，要求航空公司對家屬作完整交代。