曾與政大生切磋球技 陸桌球奧運金牌丁寧當校長了！

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸奧運桌球金牌選手丁寧在退役四年後，近日出任北京市先農壇體育運動技術學校校長。丁寧曾在2023年7月應馬英九基金會邀請來台參訪，並在政大交流時與政大師生進行一場桌球交流。（本報系資料照）
大陸奧運桌球金牌選手丁寧在退役四年後，近日出任北京市先農壇體育運動技術學校校長。丁寧曾在2023年7月應馬英九基金會邀請來台參訪，並在政大交流時與政大師生進行一場桌球交流。（本報系資料照）

馬英九基金會2023年7月曾邀請37位大陸高校師生來台參訪，其中大陸奧運桌球金牌選手丁寧不僅擔任參訪團長，也在政大交流時大顯身手，與政大師生切磋桌球。根據最新消息，在退役四年後，丁寧近日已出任北京市先農壇體育運動技術學校校長一職，這也意味著她成為了另一位曾來台參訪、大陸奧運桌球金牌得主馬龍的長官。

根據「北京匯文中學」微信公眾號消息，10月13日，北京匯文中學教育集團五個校區的六千餘名師生再度齊聚先農壇體育場，展開年度體育盛會，北京市先農壇體育運動技術學校校長，桌球奧運冠軍丁寧出席活動。人民日報指出，經向北京市體育局求證，丁寧確實已出任北京市先農壇體育運動技術學校校長。

丁寧此前是大陸桌球國手，出生於1990年6月，今年35歲。叮嚀1996年開始練習桌球，2003年起進入大陸國家隊。她在單打和團體比賽中表現出色，職業生涯共獲得21個世界冠軍，包含2012年倫敦奧運桌球女子團體金牌、2016年里約奧運桌球女子單打和女子團體兩枚金牌。丁寧四度榮膺國際桌球總會最佳女運動員，2016年入選國際桌總名人堂。

丁寧2021年9月宣布退役後，成為北京大學體育教研部研究生，兩年後畢業，留校擔任北京大學體育教研部講師，研究方向為運動訓練。同時，她還在北京先農壇體校擔任教練員。公開資料顯示，丁寧也是中共二十大代表，並擔任中華全國青年聯合會常委、北京青聯體育界別副主席、北京體育總會副主席等。

北京市先農壇體育運動技術學校成立於1956年，隸屬於北京市體育局，承擔桌球、體操、田徑、網球、舉重、女足、橄欖球七個項目優秀運動隊後備人才選拔培養工作。

據指出，該校已為大陸體育代表團、北京體育代表團培養各項體育人才萬餘人，獲得95個世界冠軍，包括18面奧運金牌。奧運桌球金牌選手馬龍、張怡寧等也都是從先農壇體校出身。馬龍是在2021年9月成為該校的教練員。

北京大學 體育 奧運

