香港機貨機墜海 土耳其航空公司Air ACT曾發生致命空難釀37死

一架由阿聯酋航空租用的土耳其貨運航空公司Air ACT貨機，20日降落香港機場時失控衝出跑道後墜海，並造成2名地勤人員死亡，成為香港機場20多年來最嚴重事故。這次事件之前，Air ACT過去15年曾發生三次空難，其中在2017年的一次更造成37人死亡。

阿聯酋航空20日透過聲明表示，這次失事的波音747-481貨機，是由Act Airlines提供並操作的「濕租」飛機。所謂「濕租」是指一間航空公司向另一間航空公司的飛機連同機組人員一起租用。

香港星島日報、香港01報導披露，Air ACT於2004年成立，是一家土耳其貨運和客運包機航空公司。本次事故除外，在過去15年間，Air ACT曾發生過三起事故。

2017年1月16日，由MyCargo營運的土耳其航空編號TK 6491、由香港出發，原定前往土耳其伊斯坦堡的貨機，在飛抵吉爾吉斯瑪納斯（Manas）國際機場時在濃霧中墜落民宅，機上4名機組人員及地面35名居民喪生，亦是當地自2008年以來最嚴重的致命空難。

另外兩次則為2010年，在阿富汗巴格拉姆機場降落時左起落架坍塌，飛機嚴重受損；以及2020年，在從沙烏地阿拉伯起飛時，尾翼撞上跑道。

據報導，Air ACT曾在2011年被大陸海航集團（前身是海南航空控股公司）與總部位於香港的投資公司Bravia Capital聯合收購公司49%股份，總投資額達2,500萬美元，並將其更名為MyCargo。不過至2017年，海航集團已出售全部股份，此後這家航空公司由創始人奇茲梅西（Daglar Cizmeci）全資擁有，公司重用Air ACT的名字。