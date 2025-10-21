河南汝瓷、鐵鍋技藝 承古創新

「中國式現代化發展看河南」兩岸媒體聯合採訪活動，18日至24日在鄭州舉行。以平頂山、許昌、南陽、駐馬店等地的歷史文化與經濟發展，暨2025豫台經貿洽談會為報導主題，一探中原大地推進中國式現代化的新篇章。

媒體團首站來汝州市的汝瓷博物館，其建築外觀設計採汝瓷經典器型的葵花洗和蓮花溫碗造型，外圍玻璃幕牆綴以冰裂紋窗花，展現汝瓷綽約風姿。汝瓷因產於汝州市而得名，宋朝時形成「汝河兩岸百里景觀，處處爐火連天」榮景，在中華陶瓷史上具重要地位。汝瓷始燒於唐朝，盛名於北宋，後受宋金戰火摧殘，傳世汝瓷極為罕見，汝官窯列為北方青瓷之首、五大名窯之冠。其不凡在釉色，肥潤瑩亮，有「似玉非玉而勝似玉」之說，享「雨過天青雲破處，這般顏色作將來」之譽。

汝州市積極推動汝瓷文化傳承暨產業發展，相關企業有484家，年產值達12億人民幣。擁有汝瓷燒製技藝代表性傳承人259名，其中汝瓷大師朱文立作為陶瓷界唯一代表，入選大國工匠。宣和坊汝瓷，是專門研究開發、生產銷售汝瓷的高新技術公司，年產汝瓷3百萬件，創造1億人民幣效益，被評為河南最具影響力的十大陶瓷文創企業。負責人也是汝州市陶瓷協會會長楊雲超表示，汝瓷產業正從傳統手工藝，邁向現代文創的關鍵時刻，既承載千年文化的重任，亦面臨市場發展的現實挑戰。當前正走向經濟規模化的道路上，務必保留傳統工藝的精神，方能走出汝瓷的璀璨。

第二站來到中國鑄鐵鍋之都郟縣，其產業源自西漢，明初具規模，當時百姓為祈求火頭興旺，建立火神廟，至今保存完整。清朝中期，以廣天鄉為中心，雷氏家族為代表。郟縣鐵鍋鑄造技藝工序繁複，涵蓋攪拌沙土、製模、熔煉、澆注、打磨等，被列入省級非物質文化遺產名錄。郟縣鐵鍋鑄造技藝發展至今融合現代科技，承古創新，歷經數次重大技術革新，成就導熱均勻、堅實耐用、密度大、耐腐蝕等優點。

為了讓鐵鍋產生更大效益，郟縣在下轄的廣闊天地鄉建成現代廚具產業園區，集產品研發、檢測、製造、銷售於一體。「世界鐵鍋看中國，中國鐵鍋看郟縣」，目前，郟縣年產鐵鍋7000餘萬口，占全大陸鑄鐵鍋生產總量的三分之二，產值18.4億人民幣，是大陸最大的鐵鍋生產基地與集散地，並外銷全球，德、法、英、美、俄等多個國家。