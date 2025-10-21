河南汝瓷、鐵鍋技藝 承古創新

聯合報／ 大陸中心／河南鄭州報導
汝瓷大師朱文立作品「天青八卦鼎」。圖／本報河南鄭州傳真
汝瓷大師朱文立作品「天青八卦鼎」。圖／本報河南鄭州傳真

「中國式現代化發展看河南」兩岸媒體聯合採訪活動，18日至24日在鄭州舉行。以平頂山、許昌、南陽、駐馬店等地的歷史文化與經濟發展，暨2025豫台經貿洽談會為報導主題，一探中原大地推進中國式現代化的新篇章。

媒體團首站來汝州市的汝瓷博物館，其建築外觀設計採汝瓷經典器型的葵花洗和蓮花溫碗造型，外圍玻璃幕牆綴以冰裂紋窗花，展現汝瓷綽約風姿。汝瓷因產於汝州市而得名，宋朝時形成「汝河兩岸百里景觀，處處爐火連天」榮景，在中華陶瓷史上具重要地位。汝瓷始燒於唐朝，盛名於北宋，後受宋金戰火摧殘，傳世汝瓷極為罕見，汝官窯列為北方青瓷之首、五大名窯之冠。其不凡在釉色，肥潤瑩亮，有「似玉非玉而勝似玉」之說，享「雨過天青雲破處，這般顏色作將來」之譽。

汝州市積極推動汝瓷文化傳承暨產業發展，相關企業有484家，年產值達12億人民幣。擁有汝瓷燒製技藝代表性傳承人259名，其中汝瓷大師朱文立作為陶瓷界唯一代表，入選大國工匠。宣和坊汝瓷，是專門研究開發、生產銷售汝瓷的高新技術公司，年產汝瓷3百萬件，創造1億人民幣效益，被評為河南最具影響力的十大陶瓷文創企業。負責人也是汝州市陶瓷協會會長楊雲超表示，汝瓷產業正從傳統手工藝，邁向現代文創的關鍵時刻，既承載千年文化的重任，亦面臨市場發展的現實挑戰。當前正走向經濟規模化的道路上，務必保留傳統工藝的精神，方能走出汝瓷的璀璨。

第二站來到中國鑄鐵鍋之都郟縣，其產業源自西漢，明初具規模，當時百姓為祈求火頭興旺，建立火神廟，至今保存完整。清朝中期，以廣天鄉為中心，雷氏家族為代表。郟縣鐵鍋鑄造技藝工序繁複，涵蓋攪拌沙土、製模、熔煉、澆注、打磨等，被列入省級非物質文化遺產名錄。郟縣鐵鍋鑄造技藝發展至今融合現代科技，承古創新，歷經數次重大技術革新，成就導熱均勻、堅實耐用、密度大、耐腐蝕等優點。

為了讓鐵鍋產生更大效益，郟縣在下轄的廣闊天地鄉建成現代廚具產業園區，集產品研發、檢測、製造、銷售於一體。「世界鐵鍋看中國，中國鐵鍋看郟縣」，目前，郟縣年產鐵鍋7000餘萬口，占全大陸鑄鐵鍋生產總量的三分之二，產值18.4億人民幣，是大陸最大的鐵鍋生產基地與集散地，並外銷全球，德、法、英、美、俄等多個國家。

人民幣 經濟發展

延伸閱讀

鄭州「炒八摻」暴紅 遊客排5小時被告知賣完 竟崩潰大哭

河南、東協糧農合作吹AI風

灰灰、黑黑、黑白還是黑紅？OMEGA「月之暗面」七連發 將黑實踐到底

家長跪一排讓學生蒙眼踩背… 河南「感恩教育」挨批踐踏尊嚴

相關新聞

河南汝瓷、鐵鍋技藝 承古創新

「中國式現代化發展看河南」兩岸媒體聯合採訪活動，18日至24日在鄭州舉行。以平頂山、許昌、南陽、駐馬店等地的歷史文化與經...

阿聯酋貨機降落後墜海 香港機場：疑因失控滑出跑道

香港國際機場今天針對阿聯酋航空貨機在降落時滑出跑道造成2人死亡表示，貨機疑似因失控滑出跑道並撞上巡邏車。機場承諾將與所有...

消費仍低迷…陸多地發新一輪消費券 聚焦餐飲等民生領域

大陸統計局數據顯示，大陸9月消費按年增長3%，雖符市場預期，為去年11月以來最低水平。意味消費依然低迷，近日大陸多地政府...

喜馬拉雅山煙火秀引議 始祖鳥大中華區總經理離職

戶外用品品牌始祖鳥9月間聯合藝術家蔡國強，在西藏喜馬拉雅山脈點燃煙火秀引議，遭官方調查。據陸媒報導，始祖鳥大中華區總經理...

香港立法會選舉將至 長立法會議員陸續退場增至17人

香港今天又有2名年長立法會議員宣布下屆不再參選，使近期放棄連任的議員增至17人；香港政壇早前盛傳，北京方面希望香港立法會...

中國社運人士王丹父親辭世 悲喊無法送終極大遺憾

中國社運人士王丹今日在臉書表示，其父王憲曾辭世，享壽90歲。王丹悲嘆，無法為父母送終是人生中極大的遺憾和悲哀，但是父母理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。