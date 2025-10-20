專家：陸2025流感季恐提前且毒株有異 感染者恐增

中國疾控中心監測顯示，目前中國南方省分流感病例數上升，且今年報告的流感毒株主要是A型H3N2，2024年則是A型H1N1。中國專家認為，中國今年可能會較早進入流感季，感染人數會更多，且民眾對今年流行的H3N2毒株免疫力會較低，需要重視。

央視新聞今天報導，首都醫科大學附屬北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾表示，今年日本10月份就進入流感季，比往年要早1個多月。英國、德國、義大利近來也發現流感病例開始明顯增加。

李侗曾提到，基於上述現象，很多專家認為，中國今年可能會更早一些進入流感季，且感染人數會更多。

他表示，從毒株類型上來說，今年報告的毒株主要是A型H3N2，而2024年是A型H1N1，因此中國大眾對今年流行的H3N2毒株免疫力就會更低一些，要引起重視。

李侗曾表示，從臨床症狀來說，A型H1N1、A型H3N2和B型流感主要症狀都是發熱、咳嗽、咽喉痛，且全身酸痛、乏力和頭痛都比較明顯。

他說，普通感冒往往以鼻塞、流涕、打噴嚏等上呼吸道症狀為主，全身症狀較輕微。如果出現突發高燒、全身酸痛乏力、頭痛等症狀，就要高度警惕是否為流感。