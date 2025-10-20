快訊

習近平電賀鄭麗文提「推進國家統一」 陸委會：統一非主流民意

還能這樣玩AI！她設計相處公約、「AI幼兒」、寫歌創作 拓展跨領域應用

和生成式AI談情說「愛」 社會學碩士生劃分人機界線：與人接觸才是真

專家：陸2025流感季恐提前且毒株有異 感染者恐增

中央社／ 台北20日電

中國疾控中心監測顯示，目前中國南方省分流感病例數上升，且今年報告的流感毒株主要是A型H3N2，2024年則是A型H1N1。中國專家認為，中國今年可能會較早進入流感季，感染人數會更多，且民眾對今年流行的H3N2毒株免疫力會較低，需要重視。

央視新聞今天報導，首都醫科大學附屬北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾表示，今年日本10月份就進入流感季，比往年要早1個多月。英國、德國、義大利近來也發現流感病例開始明顯增加。

李侗曾提到，基於上述現象，很多專家認為，中國今年可能會更早一些進入流感季，且感染人數會更多。

他表示，從毒株類型上來說，今年報告的毒株主要是A型H3N2，而2024年是A型H1N1，因此中國大眾對今年流行的H3N2毒株免疫力就會更低一些，要引起重視。

李侗曾表示，從臨床症狀來說，A型H1N1、A型H3N2和B型流感主要症狀都是發熱、咳嗽、咽喉痛，且全身酸痛、乏力和頭痛都比較明顯。

他說，普通感冒往往以鼻塞、流涕、打噴嚏等上呼吸道症狀為主，全身症狀較輕微。如果出現突發高燒、全身酸痛乏力、頭痛等症狀，就要高度警惕是否為流感。

流感 H3N2 頭痛

延伸閱讀

流感季多重病毒威脅恐奪命 醫籲二大類族群接種肺炎鏈球菌疫苗不可少

別再只吃肉和蛋！日專家揭「高蛋白質蔬菜」名單 混搭吸收率更高

大陸LPR連續5個月維持不變 專家：年底前仍有降息空間

巨蟑進攻日本九州！市民驚慌通報「人孔蓋竄出蟑螂」 專家揭暴增主因

相關新聞

阿聯酋貨機降落後墜海 香港機場：疑因失控滑出跑道

香港國際機場今天針對阿聯酋航空貨機在降落時滑出跑道造成2人死亡表示，貨機疑似因失控滑出跑道並撞上巡邏車。機場承諾將與所有...

消費仍低迷…陸多地發新一輪消費券 聚焦餐飲等民生領域

大陸統計局數據顯示，大陸9月消費按年增長3%，雖符市場預期，為去年11月以來最低水平。意味消費依然低迷，近日大陸多地政府...

喜馬拉雅山煙火秀引議 始祖鳥大中華區總經理離職

戶外用品品牌始祖鳥9月間聯合藝術家蔡國強，在西藏喜馬拉雅山脈點燃煙火秀引議，遭官方調查。據陸媒報導，始祖鳥大中華區總經理...

香港立法會選舉將至 長立法會議員陸續退場增至17人

香港今天又有2名年長立法會議員宣布下屆不再參選，使近期放棄連任的議員增至17人；香港政壇早前盛傳，北京方面希望香港立法會...

中國社運人士王丹父親辭世 悲喊無法送終極大遺憾

中國社運人士王丹今日在臉書表示，其父王憲曾辭世，享壽90歲。王丹悲嘆，無法為父母送終是人生中極大的遺憾和悲哀，但是父母理...

夫婿離世後首發聲 翁帆：有楊振寧多年陪伴 我何其有幸

諾貝爾物理學獎得主楊振寧18日在北京病逝，遺孀翁帆在夫婿離世後首度發聲，稱「楊先生離開的時候一定很欣慰」、「他交出了一份...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。