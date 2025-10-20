阿聯酋貨機降落後墜海 香港機場：疑因失控滑出跑道

香港國際機場今天針對阿聯酋航空貨機在降落時滑出跑道造成2人死亡表示，貨機疑似因失控滑出跑道並撞上巡邏車。機場承諾將與所有相關單位緊密合作，確保對事故進行徹底調查。

綜合港媒報導，香港國際機場發表聲明表示，機場「對今晨『北跑道事件』中兩位摯愛同事的離世感到無比哀痛」。事發時，載著兩人的巡邏車正在跑道範圍外執勤，貨機疑似因失控滑出跑道，並撞上該巡邏車。

聲明強調，香港機場承諾與所有相關單位緊密合作，確保對事故進行徹底調查。

一架阿聯酋航空的波音747-400型貨機，今天凌晨3時53分自杜拜飛抵香港，但在機場北跑道降落時，因不明原因衝出跑道，撞上一輛行駛中的機場地勤車，車上2名機場員工因此墜海。2人隨後都陸績被發現，但其中1人已經死亡，另1人則在送醫後不治死亡。

香港機場管理局機場運行執行總監姚兆聰表示，這架貨機在降落前曾依規定聯絡機場塔台，但沒有提出任何協助要求，卻在降落後於跑道中間突然左轉衝出安全圍籬墜入海中，並將圍籬外行駛中的巡邏車也撞入海中，機上4名機組人員平安獲救。

姚兆聰提到，在正常情況下，降落的飛機不可能在跑道中間左轉。機場方面暫時把事件定性為「意外」，將調查飛機系統、人為因素及天氣等。而在場的香港警方高層官員則回答，不排除進行刑事調查。