消費仍低迷…陸多地發新一輪消費券 聚焦餐飲等民生領域

大陸統計局數據顯示，大陸9月消費按年增長3%，雖符市場預期，為去年11月以來最低水平。意味消費依然低迷，近日大陸多地政府如湖南，湖北、雲南、貴州、浙江、安徽紛紛啟動新一輪消費券發放活動，以提振消費活力，為年底消費旺季預熱。值得注意的是，相較先前側重家電等大宗消費，本次消費券亮點聚焦在餐飲、家政等民生領域。

湖南省商務廳聯合省財政廳18日公告稱，將於10月至12月在全省範圍內發放消費券，本次消費券發放總金額達1億元，重點覆蓋餐飲、加油、家政服務、美容美髮四大民生消費領域；湖北近期宣布發放「惠購湖北」消費券發放，重點鎖定餐飲、汽車售後市場。

證券日報報導，這是繼9月多地發放消費券之後，又一輪覆蓋更廣、周期更長的促消費行動，釋放出地方政府進一步穩增長、促消費的明確信號。

中國數實融合50人論壇智庫專家洪勇認為，此輪消費券政策的一大亮點在於精準聚焦民生領域，且結構進一步優化，如湖南將餐飲佔比提至65%，同時覆蓋家政、美容美髮等服務行業，更貼近居民日常消費需求。

蘇商銀行特約研究員付一夫表示，不同於以往側重於汽車、家電等大宗消費，近期多地發放的消費券更聚焦居民日常生活場景，覆蓋餐飲、家政、美容、美髮、加油等高頻消費領域，形成多場景間的聯動效應。

消費券政策能否真的帶動消費長期為學界熱議焦點，但以上海為例，截至9月17日18時，「樂賞上海」文化消費券首輪發放超29.6萬張，資金撬動比為1:3.25。顯示消費券政策仍能明顯刺激消費。

大陸學界認為消費會是拉動當前經濟重點工作。清華大學經濟管理院長白重恩19日在全球財富管理論壇.2025上海蘇河灣大會提出，當下社會投資回報率低，需從社會治理理念上更重視居民消費，這其中政府需發揮關鍵作用，將居民消費作為主要考核指標，將地方稅收與本地居民消費更緊密掛鉤。