喜馬拉雅山煙火秀引議 始祖鳥大中華區總經理離職

戶外用品品牌始祖鳥9月間聯合藝術家蔡國強，在西藏喜馬拉雅山脈點燃煙火秀引議，遭官方調查。據陸媒報導，始祖鳥大中華區總經理佘移峰近日已離職，但公司未披露原因，引發揣測。

走中高價位路線的知名戶外用品品牌始祖鳥（Arc'teryx），1989年在加拿大溫哥華創立，1991年起以「始祖鳥」為名，2019年被中國安踏體育併購。

據界面新聞、中國新聞週刊等陸媒報導，始祖鳥母公司亞瑪芬體育（Amer Sports）近日宣布，始祖鳥大中華區總經理佘移峰（Ivan She）已離職，該職務暫由亞瑪芬大中華區總裁馬磊（Jeffery Ma）代理。

報導提到，過渡期間，馬磊將直接向始祖鳥全球首席執行官史徒華（Stuart Haselden）匯報。有消息稱，亞瑪芬體育在未來數月將進一步評估組織結構，並推進新的高階主管人選任命，以穩定中國市場業務。

報導提到，佘移峰是安踏的資深高階主管，擁有多年零售行業經驗。在安踏收購亞瑪芬後，他曾任始祖鳥中國市場首任總經理徐陽的副手，負責零售業務，並於今年初升任大中華區總經理。

報導分析，此次調整是亞瑪芬體育大中華區在今年第2次更替高階主管，第1次為原亞瑪芬大中華區總裁姚劍於7月調任集團旗下飛狼（Jack Wolfskin）品牌總裁；馬磊則是從中國喬丹體育（中喬體育）跳槽加盟。業界認為，頻繁的人事動盪向市場傳遞出不容樂觀的訊號。

始祖鳥今年9月19日聯合爆破藝術家蔡國強，在海拔5500公尺的西藏喜馬拉雅山脈查瓊崗日地區，點燃名為「升龍」的大型煙火秀，透過火藥爆破沿著山脊點燃三幕煙火。始祖鳥雖宣稱煙火彩色粉均為生物可降解材料，其污染物排放符合環保標準，但影片傳出後，有不少中國民眾在社群平台上表示，此舉對當地產生污染，破壞生態環境。

隨後蔡國強與始祖鳥發布致歉信，稱接受外界批評和建議，將對環境生態影響進行複核。地方政府也成立調查組核查，官方於10月15日發布情況通報稱，將立案查處蔡國強其工作室破壞草原等違法行為；「始祖鳥」作為此次活動的贊助商，依法承擔相應的生態環境損害賠償和生態修復責任，並追責地方部門幹部請示報告制度不落實等問題。

有報導認為，煙火秀事件對始祖鳥的品牌形象造成一定衝擊。10月16日，電商平台天貓雙11戶外首日銷售榜單中未見始祖鳥，與去年搶先購期間排名第10形成反差。