喜馬拉雅山煙火秀引議 始祖鳥大中華區總經理離職

中央社／ 北京20日電
戶外品牌始祖鳥與藝術家蔡國強在西藏喜馬拉雅山脈合作實施的煙火藝術計畫「升龍」引發巨大爭議與眾怒。（取材自微博）
戶外品牌始祖鳥與藝術家蔡國強在西藏喜馬拉雅山脈合作實施的煙火藝術計畫「升龍」引發巨大爭議與眾怒。（取材自微博）

戶外用品品牌始祖鳥9月間聯合藝術家蔡國強，在西藏喜馬拉雅山脈點燃煙火秀引議，遭官方調查。據陸媒報導，始祖鳥大中華區總經理佘移峰近日已離職，但公司未披露原因，引發揣測。

走中高價位路線的知名戶外用品品牌始祖鳥（Arc'teryx），1989年在加拿大溫哥華創立，1991年起以「始祖鳥」為名，2019年被中國安踏體育併購。

據界面新聞、中國新聞週刊等陸媒報導，始祖鳥母公司亞瑪芬體育（Amer Sports）近日宣布，始祖鳥大中華區總經理佘移峰（Ivan She）已離職，該職務暫由亞瑪芬大中華區總裁馬磊（Jeffery Ma）代理。

報導提到，過渡期間，馬磊將直接向始祖鳥全球首席執行官史徒華（Stuart Haselden）匯報。有消息稱，亞瑪芬體育在未來數月將進一步評估組織結構，並推進新的高階主管人選任命，以穩定中國市場業務。

報導提到，佘移峰是安踏的資深高階主管，擁有多年零售行業經驗。在安踏收購亞瑪芬後，他曾任始祖鳥中國市場首任總經理徐陽的副手，負責零售業務，並於今年初升任大中華區總經理。

報導分析，此次調整是亞瑪芬體育大中華區在今年第2次更替高階主管，第1次為原亞瑪芬大中華區總裁姚劍於7月調任集團旗下飛狼（Jack Wolfskin）品牌總裁；馬磊則是從中國喬丹體育（中喬體育）跳槽加盟。業界認為，頻繁的人事動盪向市場傳遞出不容樂觀的訊號。

始祖鳥今年9月19日聯合爆破藝術家蔡國強，在海拔5500公尺的西藏喜馬拉雅山脈查瓊崗日地區，點燃名為「升龍」的大型煙火秀，透過火藥爆破沿著山脊點燃三幕煙火。始祖鳥雖宣稱煙火彩色粉均為生物可降解材料，其污染物排放符合環保標準，但影片傳出後，有不少中國民眾在社群平台上表示，此舉對當地產生污染，破壞生態環境。

隨後蔡國強與始祖鳥發布致歉信，稱接受外界批評和建議，將對環境生態影響進行複核。地方政府也成立調查組核查，官方於10月15日發布情況通報稱，將立案查處蔡國強其工作室破壞草原等違法行為；「始祖鳥」作為此次活動的贊助商，依法承擔相應的生態環境損害賠償和生態修復責任，並追責地方部門幹部請示報告制度不落實等問題。

有報導認為，煙火秀事件對始祖鳥的品牌形象造成一定衝擊。10月16日，電商平台天貓雙11戶外首日銷售榜單中未見始祖鳥，與去年搶先購期間排名第10形成反差。

