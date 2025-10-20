假試穿真偷竊…上海姊妹開網店賣衣 「半買半偷」進貨手法盜270件名牌服飾

上海有兩姊妹開網店賣衣服，為追求高額利潤，她們竟以「半買半偷」的方式入貨，從2024年3月起，兩人在某品牌的多間門店盜竊衣物約270件，涉額約人民幣8萬元（約新台幣34.3萬元）。目前，涉案兩人已被捕。

上海浦東警方說明，某服裝店的員工盤點時發現店內多款衣物庫存數量異常，於是匆忙報警。警方翻查監視器紀錄時，發現一位女士進出試衣間前後，身材存在巨大差別。

鎖定嫌疑人後，民警迅速將她拘捕歸案，且找到與其帶離門市衣物價值不符的單據，並在其住處查獲大量同品牌衣物。

據交代，犯罪嫌疑人蘭某方與蘭某紅姐妹兩人以開服裝網店為業，為追求高額利潤，她們想到了「半買半偷」的入貨模式，在門店服裝打折的時候以折扣價買入幾件，再以「試穿」的方式多穿幾件在身上帶離門店。

為防止犯罪行為暴露，她們「兵分兩路」在該品牌的不同門店流竄作案，經查，自2024年3月起，兩人在該品牌的上海市多家門店盜竊商舖內衣物，累計盜取衣物約270件，涉案總金額約人民幣8萬元。

目前，蘭某紅因涉嫌盜竊罪被浦東警方依法刑事拘留；蘭某方因涉嫌盜竊罪被依法採取刑事強制措施。案件偵辦和併案工作正在進一步開展當中。

文章授權轉載自《香港01》