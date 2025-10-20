香港立法會選舉將至 長立法會議員陸續退場增至17人

香港今天又有2名年長立法會議員宣布下屆不再參選，使近期放棄連任的議員增至17人；香港政壇早前盛傳，北京方面希望香港立法會年輕化及進行新舊交替，期望年齡70歲以上的議員不再連任。

在上述流言下，近兩週以來先後有17位香港立法會議員宣布不再參選，他們的年齡接近或超過70歲。而最新宣布不再參選的是黨派組織「實政圓卓」、現年75歲的田北辰，以及代表建築、測量、都市規畫及園境功能界別、現年70歲的謝偉銓。

對於以上傳言，北京方面至今沒有明確回應或釐清，主管香港事務的中國國務院港澳事務辦公室日前則發表文章，指年底舉行的新一屆立法會選舉是香港加快「由治及興」進程中的一件大事。

文章表示，香港第7屆立法會選舉於2021年12月順利舉行，「愛國者治港」原則得以落實，立法會運作得以重回正軌；隨着新一屆選舉提名期臨近，出現議員更替現象，是體現民主制度的正常新陳代謝。

文章並強調，新選舉制度下不存在「祝福名單」或「特殊待遇」，所有合格候選人均站在同一起跑線上，通過比拼政綱、能力與形象努力爭取選民支持，彰顯選舉的公平性與高品質。

香港政壇及媒體近來也熱烈討論有關傳言。明報日前發表社評指出，立法會換屆無疑是議會注入新血、淘汰表現欠佳議員的機會，但這個換血的過程，應該是透過選舉結果而非幕後操盤來決定。

社評表示，近日出現的棄選潮，給人觀感卻不太尋常，既有議員欲言又止、一臉無奈，更有議員怒氣冲冲，要求記者不要追問相關問題，有政壇中人甚至形容，立法會近日遭「低氣壓」籠罩。

信報今天發表社評表示，立法會換屆選舉在即，近日陸續傳出元老級議員棄選的消息，大部分以年紀為由表達退意。

社評指出，理性衡量，但凡新舊更迭，總有人退位讓賢，也有人勇於擔當，對於這樣的「制度性換血」毋須過度解讀，畢竟立法會議員任期就是4年一屆，解散與重組實屬新陳代謝的正常現象。

香港新一屆立法會選舉將於12月舉行，本週稍晚將展開提名。