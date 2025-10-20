中國社運人士王丹父親辭世 悲喊無法送終極大遺憾

中國社運人士王丹今日在臉書表示，其父王憲曾辭世，享壽90歲。王丹悲嘆，無法為父母送終是人生中極大的遺憾和悲哀，但是父母理解支持兒子的選擇，他是無比的幸福。

王丹的父親王憲曾19日深夜因突發心肌梗塞，送醫搶救後仍宣告不治。王丹訃告在文中表示，「據家人和醫護人員說，父親走得極為突然，並未經歷太多痛苦，是在安寧中離開的」。

王丹的訃告回顧其父的一生，指父親王憲曾1935年生，1955年考入北京大學，主修孢子花粉專業。1960年畢業後留校任教，長年於北大地質系講學。

他感念父親一生傾注精力在孢粉學和營養學上，對社會和政治問題興趣不大，但對於他的政治選擇，總毫不猶豫地站在支持立場。

王丹寫道：「我在中國兩次坐牢合計六年多，風霜雨雪，他每次都與母親一起到監獄來看我，給我送書籍和營養品。我流亡國外，他和母親不辭辛勞出國探視， 白髮人看望黑髮人，幾十年下來，從來沒有一句怨言」。

王丹感嘆，在家裡，父親是沉默寡言的一員，但永遠是最堅強的後盾，「如果說母親對我的疼愛經常溢於言表，那麼，父親對我的支持是無聲而寬厚的。沒有這樣的父母，我根本不可能走過這幾十年的艱辛道路」。

他哀痛表示，無法為父母送終是人生中極大的遺憾和悲哀，「從這個角度講，我是不幸的。但我知道，我的父母是偉大的父母，他們理解和支持兒子的選擇，他們願意與兒子一起承受這種選擇必然要付出的代價。所謂父母之愛，還有比這更深厚的嗎？從這個角度看，有這樣的父母，我又是無比幸福的」。

王丹是中國流亡海外的民運人士，是六四天安門事件的學生領袖之一。事件後被中共政府逮捕入獄，1998年流亡美國。