香港機場有貨機墜海釀2死 警方不排除刑事調查

香港國際機場今天凌晨發生意外，一架來自杜拜的阿聯酋貨機降落後突然滑出跑道並墜海，期間把一架停在跑道安全圍網以外的保安巡邏車撞到海裡，造成車上2名保安員死亡；機管局暫時把事件定性為「意外」，但警方表示，不排除進行刑事調查。

香港機場管理局機場運行執行總監姚兆聰等人今早召開記者會，初步交代這次意外過程。

姚兆聰說，今天凌晨3時53分，肇事貨機在北跑道降落，降落前曾聯絡機場指揮塔，當時沒有提出任何協助要求，其後貨機順利降落，但貨機在跑道中間突然左轉衝出安全圍網，並衝出海面，期間把圍網外的巡邏車撞到海裡。事件中4名機組人員獲救。

他說，北跑道長期有巡邏車巡視戒備，以防意外發生，事發時，巡邏車正在運作範圍內執勤。他後來補充，在正常情況下，貨機不可能在跑道中間左轉。

他並說，事發前，貨機一直沒有發出任何求救訊號，而當時的天氣也適合跑道運作。

姚兆聰說，他們目前把事件定性為「意外」，將會調查飛機系統、人為因素及天氣等。

在場的警方高層被記者詢問調查方向時說，不排除進行刑事調查。

另外，香港民航處較早時表示高度關注事件，已根據既定程序將有關情況通報民航意外調查機構，並會配合調查事故成因；官方運輸及物流局也關注事件，並對兩名地面工作人員離世表示難過，對他們的親屬致以深切慰問。

運輸物流局發言人說，民航意外調查機構會積極調查意外原因，民航處及香港機場管理局會全力配合，確保機場運作安全。

香港國際機場有南、中、北3條跑道，這次意外在北跑道發生，也是該跑道於2022年落成啟用後首次出現如此嚴重事故。