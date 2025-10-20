阿聯酋貨機香港機場撞地勤車 機管局：非天氣或跑道因素

快訊

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
香港國際機場20日凌晨發生罕見航空事故，一架由杜拜抵港的阿聯酋航空貨機在北跑道降落時滑出跑道墮入海中，撞上一輛地勤巡邏車，造成車上兩名地勤人員連人帶車被貨機撞落海不治，阿聯酋航空貨機4名機組人員獲救送院。（美聯社）
香港國際機場今日（20日）凌晨發生罕見航空事故，一架由杜拜抵港的阿聯酋航空貨機在北跑道降落時滑出跑道墮入海中，撞上一輛地勤巡邏車，造成車上兩名地勤人員連人帶車被貨機撞落海不治，而阿聯酋航空貨機4名機組人員獲救送院。香港機場管理局20日上午10時召開記者會表示，事發時天氣及跑道均適合運作，北跑道將維持關閉不影響機場航班運作。他並稱，4名機組人員獲救送院，無生命危險。

據香港大公文匯全媒體報導，香港機管局機場運行執行總監姚兆聰稱，事故發生於20日凌晨3時50分至3時53分之間，一架從杜拜來香港的貨機在降落北跑道時滑出跑道，撞破防護鐵絲網墮入海中。事發時，有一輛機場保安公司巡邏車被該飛機撞落海中。事發後，機管局即時啟動機場應變中心，消防人員迅速趕抵現場，將機上4名機組人員救出。

姚兆聰說，消防人員在水底搜救被撞落海的巡邏車，救出兩名機場保安公司員工，相關員工分別在現場及醫院離世。機管局對於兩名員工的離世，深表歉意，強調會盡一切努力幫助其家人渡過最困難的時期。兩名遇難員工分別在機場服務了7年及12年。根據現場資料，事發當時的天氣及跑道情況均適合運作。機管局及其他相關部門將會協助相關部門進行調查，會全力配合調查。

姚兆聰再指，機管局與民航處作出評估，香港國際機場今日原本計劃有超過1,000班航班起飛降落，將採用南跑道及中跑道維持機場正常運作，不會影響今日航班運作。至於北跑道何時重新開放，需待事故調查完成後聯絡航空公司，進一步確定如何移走飛機，然後再決定北跑道的開放時間。

另，香港運輸及物流局發言人稱，對事故深表關注，對意外導致兩名地面工作人員離世表示難過，並對其親屬致以深切慰問。發言人續指，飛行安全至為重要，民航意外調查機構會積極調查意外原因，民航處及香港機場管理局會全力作出配合，確保機場運作安全。

網路媒體《香港01》指出，事故發生後，消防及警方迅速趕抵現場展開搜救，消防潛水員在約40分鐘後找到墮海巡邏車，並確認兩名被困人員情況。4名機組人員透過逃生滑梯獲救並送院檢查，均無生命危險。

據了解，香港國際機場是全球最繁忙的貨運機場。2024年航空貨運量近500萬公噸，較2023年增長14.1%。香港《經濟日報》指出，此次阿聯酋貨機事故是機場27年歷史以來最嚴重事件之一，使人聯想到1999年中華航空一架747貨機在香港舊啟德機場颱風降落時滑出跑道並翻倒，造成3人死亡的事故。

香港《經濟日報》指，香港機場20日發生事故的貨機，在撞入水面時的地面速度約49節。該32年機齡的飛機由土耳其貨運航空公司AirACT代表阿聯酋航空從杜拜阿勒馬克圖姆國際機場起飛，航班編號為EK9788。（美聯社）
