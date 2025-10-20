陸馬拉松旺季 逾百場突取消

每年十至十二月是大陸馬拉松的黃金賽季，但近期卻傳出，已有逾百場賽事臨時被取消或延期。分析可能原因有二，一是大陸官方要求規範賽事管理，其次是地方財政緊張導致補貼減少，中小型賽事招商困難無以為繼。

大陸各地近年「瘋馬拉松」。新華網三月曾報導，據二○二五年中國田徑協會路跑工作會議訊息，去年大陸全國累計舉辦各級各類路跑賽事七四九場，總賽事規模達七○四點八六萬人次，較二○二三年增一百萬人次。

目前正進入大陸馬拉松年度黃金賽季，但近期卻接連傳出賽事突被取消。時代財經統計原定近期舉行的三十六場馬拉松賽事，有超過百分之七十五的比賽調整都發生在本月十至十三日間。這些賽事涉及廣西、湖南、陝西、四川、河北、江蘇等多省市，當中多場賽事的主辦方為區、縣級政府，部分賽事參賽規模還達上萬人。

瀟湘晨報報導，十月十五日張家界馬拉松組委會公告，原定十一月二日舉辦張家界馬拉松因賽事計畫調整，取消舉辦。封面新聞指，由四川省德陽市中江縣舉辦的「繼光之路二○二五中江半程馬拉松」原定十月十九日登場，主辦單位卻在十四日下午突以「因賽事整體安排優化調整」為由宣布取消。

業內人士表示，賽事突然取消將會帶來相應損失。據了解，籌備馬拉松賽事成本不低，舉辦四千至五千人規模的半馬，至少要人民幣二百萬元。針對這波馬拉松取消潮，外界認為可能跟官方新規有關。中國田徑協會七月發布「進一步加強馬拉松賽事組織工作的通知」，對賽事提出更嚴格要求。有消息指，大陸此前湧現一批低品質賽事，有主辦方經費僅人民幣卅萬元就想辦一場。