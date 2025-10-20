快訊

台灣洗腎王國！每年醫療花460億元 腎臟來源不足致移植比率低

直擊／BLACKPINK唱完連夜離境！直奔小港機場「吻別高雄」

永定河古渠 北京再添世界級文化名片

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
付家台灌渠渠首。本報北京傳真
付家台灌渠渠首。本報北京傳真

2025年世界灌溉工程遺產名錄日前公布，北京門頭溝永定河古渠灌溉工程成功入選，為北京又增加了一張世界級的「文化名片」。

北京門頭溝永定河古渠灌溉工程是由付家台、丁家灘、公議溝、三家店、城龍5條古灌渠以及周邊的古泉與古井共同組成的灌溉系統。歷史上，它們最大灌溉面積達6.6萬畝，不光把京西的砂石灘變成了「沃土之地」，更支撐了元、明、清三代北京城的糧食供給及煤炭運輸，甚至成為皇家琉璃燒製的「水脈」。經歲月流轉後，永定河古渠灌溉工程現在依舊延續防洪減災、農業灌溉、生態涵養的功用。

在5條永定河核心古灌渠中，付家台灌渠位於最上游，由農民自發從1903年開始修建，歷經22載艱辛才最終通水使用，歷史灌溉面積達千餘畝。環繞田間的水渠，一直都是村裡經濟作物與農田灌溉的水源。

古渠經久不衰，與永定河「相生相伴」。其餘4條古灌渠也發揮著不同功用。丁家灘灌渠始建於光緒年間，如今依然灌溉著丁家灘村的耕地和果園，灌渠形態和襯砌形式仍能依稀窺見舊時風采。

公議溝灌渠在遼道宗壽昌五年（1099年）就已建渠。九百多年過去，公議溝灌渠龍泉務村境內渠段仍在使用，管道形態基本未變，至今灌溉農田354畝。

此外，三家店灌渠已經「變身」城市排水管道，城龍灌渠則「變身」生態補水通道。

永定河古灌渠工程也體現了古人的「治水智慧」。永定河自古「善變」多水患，古灌渠取水口大都設置在「迎水側」。因「迎水側」徑流流速大，泥沙含量少，取水後不易淤塞管道，同時取水口建於洪峰與山岩夾角，受沖刷影響小，工程穩定性強。

古灌渠採用逆坡設計，通過階梯式的高程差異，灌渠的幹渠、支渠、毛渠，渠底依次升高，呈逆坡走勢，使水流減緩，泥沙自然沉降在前段幹渠內，有效避免末段管道泥沙淤堵問題。當流水排空時，淤積在管道的泥沙被排水沖洗裹挾，再排回永定河，這種清淤功能，省時又省力。古人還通過灌渠將裹挾著泥沙的河水引入山間的河灘地，通過循環往復的灌水、沉沙、排空，創造了「淤灌造田」的奇蹟。

北京 成功 遺產

延伸閱讀

傳大陸官方介入 阿里旗下螞蟻與京東穩定幣計畫喊停

放屁頻繁別輕忽！27歲北京女確診大腸癌 醫示警：2種氣味要當心

從首爾直奔北京...寧寧親自見證「10年好友徐藝洋❤️黃子韜」！姊妹情背後故事有洋蔥

北京清華大學研發「玉衡」晶片 全球首款亞埃米級快照光譜晶片

相關新聞

永定河古渠 北京再添世界級文化名片

2025年世界灌溉工程遺產名錄日前公布，北京門頭溝永定河古渠灌溉工程成功入選，為北京又增加了一張世界級的「文化名片」。

陸馬拉松旺季 逾百場突取消

每年十至十二月是大陸馬拉松的黃金賽季，但近期卻傳出，已有逾百場賽事臨時被取消或延期。分析可能原因有二，一是大陸官方要求規...

少林寺釋永信風波後....大陸官方要求宗教界「學法律、守戒律」

在少林寺前方丈釋永信出事後，大陸宗教界啟動教育活動，要求學法規、守戒律。

鋰電池自燃… 國航客機行李架空中起火 迫降上海浦東

浙江杭州飛往南韓仁川的國航，18日因行李架突然著火緊急備降上海浦東國際機場。有乘客描述當時事發情況，「突然砰的一聲，就看...

楊振寧諾貝爾獎章贈中大 勉香港學子科技興國

著名物理學家、首位華人諾貝爾物理學獎得主楊振寧10月18日逝世，享年103歲。與香港結緣一甲子（60年）的楊振寧，曾在1...

宣揚對抗香港？黃秋生舞台劇「我們最快樂」演出告吹

香港一個舞台劇「我們最快樂」，原定10月18日開始售票，但收西九龍管理局稱有投訴是「宣揚對抗，詆毀香港」，取消場地租賃，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。