廣東新增屈公病例整體下降 佛山深圳等市不減反增

中央社／ 台北19日電

中國廣東省疾控局今天發布數據，自12日凌晨0時至18日深夜12時，廣東全省新增屈公病本土病例（含無症狀感染者）仍達2086例，但較前1週的2257例下降。其中，疫情第2波核心江門市新增病例大幅減少，但第1波核心佛山及深圳、揭陽等市則不減反增。

南方網報導，廣東省疾控局表示，同一期間在全省各個地級市中，屬第2波屈公病（中國稱「基孔肯雅熱」）疫情核心的江門市共新增795例，比上一週的1255例大幅減少。

相形之下，同一期間廣東其餘地級市的屈公病各有起伏，較多城市不減反增。其中，第1波屈公病疫情核心的佛山市新增241例，反而高於前1週的196例；深圳市新增202例，更遠高於前1週的109例。

此外，同一期間省會廣州市新增189例，低於前1週的201例；揭陽市新增89例，高於前1週的44例；潮州市新增81例，高於前1週的38例；汕頭市新增68例，高於前1週的38例。

廣東省疾控中心傳染病預防控制所長、傳染病防控首席專家康敏表示，江門市屈公病疫情正在「波動下降」，但全省仍處於蚊媒活躍期，存在疫情傳播風險，防控工作仍不能鬆懈。

廣東 疫情 屈公病

