快訊

羅浮宮驚傳搶案！第一批訪客剛入館「急封鎖閉館」 3蒙面搶匪劫9珠寶

台男新加坡遭竊7萬元！飯店「要他翻垃圾桶」 警搜出1物後經理傻眼

聽新聞
0:00 / 0:00

少林寺釋永信風波後....大陸官方要求宗教界「學法律、守戒律」

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
在少林寺前方丈釋永信出事後，大陸宗教界啓動教育活動，要求學法規、守戒律。（新華社）
在少林寺前方丈釋永信出事後，大陸宗教界啓動教育活動，要求學法規、守戒律。（新華社）

少林寺前方丈釋永信出事後，大陸宗教界啟動教育活動，要求學法規、守戒律。

大陸國家宗教事務局官網18日訊息指出，宗教界「學法規、守戒律、重修為、樹形象」教育活動啟動會在北京召開。中共中央統戰部副部長、國家宗教事務局局長陳瑞峰出席會議並講話。

會議認為，宗教界開展「學法規、守戒律、重修為、樹形象」教育活動是堅持宗教中國化方向、促進大陸宗教健康傳承的必然要求，對全面貫徹黨中央關於宗教工作的決策部署、推動全面從嚴治教具有重要意義。

會上，各全國性宗教團體發出《關於崇儉戒奢、正信正行的倡議》。各全國性宗教團體駐會班子成員、監事會領導班子成員，有關重點宗教活動場所、宗教院校負責人參加會議。

大陸千年古剎少林寺7月27日通報，前方丈釋永信涉嫌刑事犯罪，挪用侵佔項目資金寺院資產；嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子，正接受多部門聯合調查。河南省佛教協會9月4日發文稱，釋永信目無國法、罔顧教規，六根不淨、追名逐利，肆意妄為、屢破底線，嚴重違反佛教戒律。

佛教 釋永信 少林寺

延伸閱讀

少林寺釋永信被查後…河南省佛教協會：樹立「國大於教」觀念

少林寺新住持上任「清理釋永信餘毒」？港媒分析「離職潮」傳聞

舊照被翻出！少林寺新住持曾「與佳麗合影」 學者憶述：他有苦衷

少林寺換住持「沒收手機禁止娛樂」 爆和尚離職潮

相關新聞

少林寺釋永信風波後....大陸官方要求宗教界「學法律、守戒律」

在少林寺前方丈釋永信出事後，大陸宗教界啟動教育活動，要求學法規、守戒律。

鋰電池自燃… 國航客機行李架空中起火 迫降上海浦東

浙江杭州飛往南韓仁川的國航，18日因行李架突然著火緊急備降上海浦東國際機場。有乘客描述當時事發情況，「突然砰的一聲，就看...

楊振寧諾貝爾獎章贈中大 勉香港學子科技興國

著名物理學家、首位華人諾貝爾物理學獎得主楊振寧10月18日逝世，享年103歲。與香港結緣一甲子（60年）的楊振寧，曾在1...

宣揚對抗香港？黃秋生舞台劇「我們最快樂」演出告吹

香港一個舞台劇「我們最快樂」，原定10月18日開始售票，但收西九龍管理局稱有投訴是「宣揚對抗，詆毀香港」，取消場地租賃，...

雲南荒野之國景區詭異？ 設計者：中國風童話世界

近日，雲南荒野之國景區因「畫風詭異」引發網絡爭議，其中被稱為「人體蜈蚣」、「三面女孩」等景區設施被指讓人「觀感不適」。對...

香椿頭、馬蘭頭…南京紅山動物園大猩猩 「野菜F4」出道

南京紅山森林動物園一場精心策畫的大猩猩四兄弟命名盛會，最終在野菜的香氣與網友的「偏愛」中，走向了意想不到的結局。該動物園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。