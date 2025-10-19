少林寺釋永信風波後....大陸官方要求宗教界「學法律、守戒律」

在少林寺前方丈釋永信出事後，大陸宗教界啟動教育活動，要求學法規、守戒律。

大陸國家宗教事務局官網18日訊息指出，宗教界「學法規、守戒律、重修為、樹形象」教育活動啟動會在北京召開。中共中央統戰部副部長、國家宗教事務局局長陳瑞峰出席會議並講話。

會議認為，宗教界開展「學法規、守戒律、重修為、樹形象」教育活動是堅持宗教中國化方向、促進大陸宗教健康傳承的必然要求，對全面貫徹黨中央關於宗教工作的決策部署、推動全面從嚴治教具有重要意義。

會上，各全國性宗教團體發出《關於崇儉戒奢、正信正行的倡議》。各全國性宗教團體駐會班子成員、監事會領導班子成員，有關重點宗教活動場所、宗教院校負責人參加會議。

大陸千年古剎少林寺7月27日通報，前方丈釋永信涉嫌刑事犯罪，挪用侵佔項目資金寺院資產；嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子，正接受多部門聯合調查。河南省佛教協會9月4日發文稱，釋永信目無國法、罔顧教規，六根不淨、追名逐利，肆意妄為、屢破底線，嚴重違反佛教戒律。