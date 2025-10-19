聽新聞
中共二十屆四中全會將登場 北京禁放氣球、孔明燈
中共第二十屆中央委員會第四次全體會議（四中全會）20日將在北京召開。北京市公安局18日發布通告，為確保會議期間的空中安全，自20日零時起至23日24時止，在北京市行政區域內，禁止升放氣球、孔明燈等「影響飛行安全的物體」。
通告並重申，北京市行政區全域為「無人駕駛航空器管制空域」，未經批准，不得實施無人駕駛航空器（無人機）飛行活動。對於違反相關法律法規的，依法予以處罰；構成犯罪的，追究刑事責任。
北京警方表示，《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》明確規定，無人駕駛航空器的所有者應當依法進行實名登記。未經實名登記實施飛行活動的，由公安機關責令改正，處人民幣200元以下罰款，情節嚴重的處人民幣2,000元到2萬元的罰款。
中共將於10月20日至23日在北京召開第二十屆中央委員會第四次全體會議。 官方公告顯示，其中一項主要議程是審議重要的經濟規劃。不過，外界目光聚焦中共黨內人事調整，因為四中全會的召開正值中央委員任期過半之時，這屆領導班子在2022年中共二十大中產生，任期將在2027年屆滿。
