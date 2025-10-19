中共二十屆四中全會將登場 北京禁放氣球、孔明燈

沙漠治理是全世界的難題，大陸內蒙古庫布其沙漠正進行一項以「二師兄」（典出西遊記豬八戒）治沙的試驗，且已取得初步成功。這批10萬頭沙漠紅山豬有效改變沙漠的土壤結構，增加草皮覆蓋率並達到地下儲水的功能。

2025-10-19 09:00