馬拉松旺季到！大陸卻驚傳上百場賽事臨時被喊卡

每年10月至12月期間是中國大陸馬拉松的黃金賽季，但近期卻傳出，已有逾百場賽事臨時被取消或延期。分析認為，原因可能有二：一、大陸官方要求規範賽事管理；二、地方財政緊張導致補貼減少，中小型賽事招商困難無以為繼。

中國各地近幾年都在「瘋馬拉松」。新華網今年3月底曾報導，根據2025中國田徑協會路跑工作會議上的訊息，2024年大陸全國累計舉辦各級各類路跑賽事749場，總賽事規模高達704.86萬人次，較2023年增長100萬人次。

目前正進入中國馬拉松年度黃金賽季，但近期卻接連傳出賽事突然被取消的消息。時代財經統計原定近期舉行的36場馬拉松賽事，有超過75%的比賽調整都發生在本月10日至13日間。這些賽事涉及廣西、湖南、陝西、四川、河北、江蘇等多省市，當中多場賽事的主辦方為區、縣級政府，部分賽事參賽規模還達到上萬人。

瀟湘晨報近日也報導，10月15日，張家界馬拉松組委會發布公告，原定2025年11月2日舉辦的2025張家界馬拉松因賽事計劃調整，現正式宣布取消舉辦。

封面新聞則指出，由四川省德陽市中江縣舉辦的「繼光之路2025中江半程馬拉松」，原定10月19日登場，主辦單位卻在10月14日下午，突然以「因賽事整體安排優化調整」為由宣布取消。

業內人士估計，當前被取消的馬拉松賽事，籌備進度少則達到70%，有的甚至達到了90%，突然取消將會帶來相應的損失，包括一些從外地前來的參賽者將面臨交通與住宿費損失等。

據了解，籌備一場馬拉松賽事成本並不低，包括獎金、競賽運營（賽道建設、運營人力成本、裝備補給、安保、醫療等）、賽事營銷（賽事推廣、賽事直播）。臨時取消還得負擔退票手續費、退訂手續費等成本。假如舉辦一個4,000至5,000人規模的中田協A類半馬賽事，成本至少要人民幣200萬元。

面對當前這波馬拉松取消潮，外界認為可能跟大陸官方將發布新規有關。因從近期接二連三取消的具體賽事來看，大多集中在區縣政府舉辦的低級別賽事。中國田徑協會今年7月曾發布《關於進一步加強馬拉松賽事組織工作的通知》，對馬拉松賽事提出更嚴格的要求，意圖讓辦賽衝動回歸運動本質。

中國田徑協會《2024中國路跑賽事藍皮書》顯示，2024年，大陸全國路跑賽事雖高達749場，但其中經中國田徑協會認證的賽事儘330場；路跑參賽總規模達704.86萬人次，經認證的為471.56萬人次。有消息稱，大陸在這波馬拉松熱潮下，也湧現了一批低質量賽事，甚至有主辦方經費僅人民幣30萬元就想辦一場馬拉松。