中共四中全會在即 北京19至23日禁放氣球孔明燈

中共四中全會將於20至23日舉行，北京市公安局表示，為確保四中全會期間北京的空中安全，19日零時起至23日24時止，北京市行政區域內禁止升放氣球、孔明燈等影響飛行安全的物體。

北京晚報18日報導，據「北京市公安局關於加強黨的二十屆四中全會期間空中安全管理工作的通告」，為確保中共第二十屆中央委員會第四次全體會議期間北京地區的空中安全，19日零時起至23日24時止，在北京市行政區域內，禁止升放氣球、孔明燈等影響飛行安全的物體。

該通告強調，北京市行政區全域為無人駕駛航空器管制空域，未經空中交通管理機構批准，不得在管制空域內實施無人駕駛航空器飛行活動。

北京警方表示，「無人駕駛航空器飛行管理暫行條例」明確規定，無人駕駛航空器的所有者應當依法進行實名登記。未經實名登記進行飛行活動，由公安機關責令改正，及給予人民幣200元（約新台幣859元）以下罰款，情節嚴重者給予2000元到2萬元罰款。