快訊

金價暴衝不只靠全球央行買盤 揭密背後「動能交易者」

MLB／大谷領軍道奇破解1/4世紀魔咒 貝茲更要挑戰罕見紀錄

不只來旅遊！台北5大誘因成外籍人士長住首選 6成6停留逾1年

中共四中全會在即 北京19至23日禁放氣球孔明燈

中央社／ 台北19日電

中共四中全會將於20至23日舉行，北京公安局表示，為確保四中全會期間北京的空中安全，19日零時起至23日24時止，北京市行政區域內禁止升放氣球、孔明燈等影響飛行安全的物體。

北京晚報18日報導，據「北京市公安局關於加強黨的二十屆四中全會期間空中安全管理工作的通告」，為確保中共第二十屆中央委員會第四次全體會議期間北京地區的空中安全，19日零時起至23日24時止，在北京市行政區域內，禁止升放氣球、孔明燈等影響飛行安全的物體。

該通告強調，北京市行政區全域為無人駕駛航空器管制空域，未經空中交通管理機構批准，不得在管制空域內實施無人駕駛航空器飛行活動。

北京警方表示，「無人駕駛航空器飛行管理暫行條例」明確規定，無人駕駛航空器的所有者應當依法進行實名登記。未經實名登記進行飛行活動，由公安機關責令改正，及給予人民幣200元（約新台幣859元）以下罰款，情節嚴重者給予2000元到2萬元罰款。

北京 公安 罰款

延伸閱讀

開會前夕大整肅 中央軍委7缺3 四中全會或增補

于朦朧安靈法會開直播破萬人看！孫德榮下跪哭喊「沒用的爸爸幫你祈福」

放屁頻繁別輕忽！27歲北京女確診大腸癌 醫示警：2種氣味要當心

從首爾直奔北京...寧寧親自見證「10年好友徐藝洋❤️黃子韜」！姊妹情背後故事有洋蔥

相關新聞

馬拉松旺季到！大陸卻驚傳上百場賽事臨時被喊卡

每年10月至12月期間是中國大陸馬拉松的黃金賽季，但近期卻傳出，已有逾百場賽事臨時被取消或延期。分析認為，原因可能有二：...

中共二十屆四中全會將登場 北京禁放氣球、孔明燈

中共第二十屆中央委員會第四次全體會議（四中全會）20日將在北京召開。北京市公安局18日發布通告，為確保會議期間的空中安全...

沙漠紅山豬「長鼻刨坑、腳蹄踩踏」成內蒙古治沙新模式

沙漠治理是全世界的難題，大陸內蒙古庫布其沙漠正進行一項以「二師兄」（典出西遊記豬八戒）治沙的試驗，且已取得初步成功。這批10萬頭沙漠紅山豬有效改變沙漠的土壤結構，增加草皮覆蓋率並達到地下儲水的功能。

黃秋生主演舞台劇遭控「宣揚對抗詆毀香港」 港府勒令取消演出

香港一個舞台劇《我們最快樂》，原定10月18日開始售票，但收西九龍管理局稱有投訴是「宣揚對抗，詆毀香港」，取消場地租賃，...

港警掃黃逮58人！18歲女操控未成年少女賣淫 最高喊價3.9萬買春宵

西九龍警區瓦解一個操控未成年少女賣淫的不法集團，揭發主腦及骨幹成員均為18歲或以下的少女，報稱無業及學生，她們在網上結識少女，繼而利誘賣淫...

深圳少女遭同學猛砍26刀慘死…凶手聞極刑才磕頭 死者母：就是個惡魔

深圳今年4月發生一起驚悚校園命案，一名年僅15歲的潘姓少女遭同班的鍾姓男同學持刀猛砍26刀，不僅心臟遭貫穿，連左右邊肺部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。