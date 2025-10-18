黃秋生主演舞台劇遭控「宣揚對抗詆毀香港」 港府勒令取消演出

香港一個舞台劇《我們最快樂》，原定10月18日開始售票，但收西九龍管理局稱有投訴是「宣揚對抗，詆毀香港」，取消場地租賃，演出被取消。主要演員之一黃秋生說劇本故事毫無被指控描述，編劇莊梅岩說尋求其他形式演出的可能。

舞台劇《我們最快樂》莊梅岩編劇，由莊梅岩編劇、黃呈欣導演、黃秋生等主演。劇目於2022年首演，以同性伴侶為題材，講述一對年輕男同志戀人游泳教練阿生和大律師Philip，遷入新居遇到資深大律師Neil後，衍生的猜疑、不信任和關係變化，最終演變成悲劇。編劇莊梅岩認為作品對團隊而言意義特殊，加上覺得還有很大潛力，有很多設計和想像的空間，於是去年初決定重演。

這佪舞台劇原訂18日早上11時公開發售門票，團隊及編劇莊梅岩在開售前約半小時在社交平台表示，主辦團隊收到西九文化管理局通知，演出被取消，信中未提原因。

西九文化區管理局18日回覆查詢時稱，近日收到不少投訴，稱該劇「宣揚對抗，詆毀香港」，為慎重起見，認為不適合在西九場地演出該舞台劇，在徵詢港府文化體育及旅遊局並在獲得支持和同意下，決定取消場地租賃。

舞台劇主辦團隊說，18日早上約9時11分接到取消的通知信，但信中並無提及演出中止的原因。團隊正積極與有關當局溝通，並會聯絡已購票的觀眾交代退票流程。

主要演員之一黃秋生說，他接演原因並無詆毀香港之意，劇本故事和任何政府或政策毫無描述，相反當中有對白指現今是個包容的社會，充滿愛和自由。

莊梅岩今在facebook上載《我們最快樂》的取消公告，表示主辦團隊會與有關當局繼續溝通。公告提到，主辦團隊會逐一聯絡已購票觀眾，交代退票流程；又指雖然當刻演出未能如期上演，但團隊會繼續排練，尋求其他形式演出的可能。

黃秋生透過社交媒體說，「我們最快樂的演出再被取消，不要難過，不要絕望。因為快樂是自我賦與的期許，只要你追求快樂，快樂便隨之而來。無論人生遇上何種不幸，祝願大家都面向快樂，而非沉溺不幸。」