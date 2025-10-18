港警掃黃逮58人！18歲女操控未成年少女賣淫 最高喊價3.9萬買春宵

西九龍警區瓦解一個操控未成年少女賣淫的不法集團，揭發主腦及骨幹成員均為18歲或以下的少女，報稱無業及學生，她們在網上結識少女，繼而利誘賣淫；兩名賣淫少女僅得14歲及15歲。集團透過Heymandi及Telegram等程式招徠嫖客，並安排未成年少女接客，肉金港幣3000至1萬元（約新台幣1.1萬至3.9萬元）不等，每次收四成佣金。

此外，警方發現有人在尖沙咀一酒店賣淫，拘捕2名骨幹及14名內地女子；金馬倫道亦一間有黑社會背景的樓上吧，以泰籍女子陪酒耍樂作招徠，並與顧客有親密接觸，每小時收費港幣500元（約新台幣1971元）。警方一連串行動合共拘捕58人。

操控未成年少女賣淫 Heymandi及Telegram招客

西九龍總區重案組第五隊總督察嚴韻霞稱，西九龍總區刑事部近日發現一個本地賣淫集團透過交友程式Heymandi及通訊軟體Telegram招徠嫖客。集團分工明細，分別有成員負責招攬未成年少女、管理通訊軟體聯繫嫖客及安排未成年少女做性交易。

招攬未成年少女方面，成員在網上交友平台或年青人流連的地方，以「賺快錢」作利誘，並且和她們建立朋友關係，以晉升成為集團骨幹成員為由，引誘她們再招攬其他少女或接更多客人。

肉金3000元至1萬元 集團收四成佣金

成員會扮成未成年少女在交友程式發帖，引誘嫖客主動私訊，繼而相約交易。由於少女未成年，成員會指示嫖客預訂酒店，並約少女到該酒店房性交易，肉金介乎港幣3000元至1萬元不等，完事後犯罪集團會收取四成佣金。

主腦及骨幹均18歲或以下 報稱無業及學生

西九龍總區重案組人員經深入調查及情報分析，拘捕3名賣淫集團骨幹成員，包括18歲女主腦及兩名16少女，分別涉嫌「導致賣淫」及「依靠他人賣淫的收入維生」，主腦報稱無業，以往亦從事相關服務，另外兩人仍為學生，疑朋友間「搭上搭」認識。

人員亦拘捕4名本地嫖客，涉嫌「與未成年少女發生性行為」。行動中發現兩名未成年少女被不法分子操控從事賣淫活動，分別只有14及15歲。

警另搗尖沙咀一酒店 拘兩骨幹及14名內地女子

此外，警方發現有犯罪集團利用尖沙咀區一間酒店進行賣淫活動。西九龍總區刑事部人員本周四（16日）聯同入境處人員進行拘捕行動。由警方派員潛入酒店埋伏，至時機成熟，於酒店附近位置拘捕兩名集團骨幹成員，她們較早時間多次向性工作者提供性服務相關用品，並在酒店附近租用單位作倉庫，內有大量賣淫相關用品，包括避孕套、一次性毛巾、漱口水及潤滑劑等。

警方聯同入境處於尖沙咀一間酒店，拘捕14名內地女子，當中包括1名16歲及2名17歲少女。被捕人士分別為「依靠他人賣淫的收入為生」以及「違反逗留條件」。警方相信已瓦解相關賣淫集團。

嚴韻霞提醒家長多留意子女的上網習慣，關心她們身心發展，提醒小心交友；如發現子女突然間多了奢侈品，應關心及了解其狀況。如有懷疑，可報警或尋求專業人士協助。

警方重申「導致賣淫」及「倚靠他人賣淫的收入維生」屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處監禁10年。此外，嫖客與13歲或16歲以下女童性交，一經定罪可分別判處最高終身及監禁5年。

樓上吧由持旅遊護照泰籍女子陪酒 每小時收費500元

西九龍總區特別職務隊高級督察劉肇龍簡述代號「封印」打擊色情活動的行動指，警方早前接獲線報，指尖沙咀金馬倫道一間有黑社會背景的酒吧，以持旅遊證件的泰國籍女子陪顧客飲酒耍樂作招徠。女子與顧客有比較親密的身體接觸，藉此吸引客源。

探員「放蛇」進入涉案酒吧調查，發現當顧客到酒吧後，職員會安排穿著性感的外籍女子讓顧客挑選。她們是以旅遊簽證來港，陪客人飲酒耍樂，並有親密身體接觸，收費為每小時港幣500元（約新台幣1971元）。

周三（15日）晚上，西九龍總區刑事部聯同西九龍機動部隊及入境處人員，突擊搜查這間樓上酒吧，拘捕30名持護照的陪酒泰籍女子（24至42歲），涉嫌違反逗留條件。

另外，1男3女涉嫌「串謀僱用不可僱用人士」罪名被捕，他們是酒吧的公司董事、經理及持牌人（36至54歲）。 同時亦拘捕一名36歲持本港身份證的外籍女子，涉嫌協助安排上述女子未經批准來港工作。行動中檢獲一批現金、陪酒時使用的耍樂工具， 如骰盅及骰仔等。

文章授權轉載自《香港01》