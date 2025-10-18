快訊

金鐘60／蔡康永曬超暖合照 感性謝「小S得獎」：希望助她回到喜愛的工作

國民黨主席選舉投票 她「低調現身」黨工看見大聲驚呼

深圳少女遭同學猛砍26刀慘死…凶手聞極刑才磕頭 死者母：就是個惡魔

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
深圳一名15歲少女遭同學猛砍26刀，不僅心臟遭貫穿，連左右邊肺部都破裂。示意圖／ingimage
深圳今年4月發生一起驚悚校園命案，一名年僅15歲的潘姓少女遭同班的鍾姓男同學持刀猛砍26刀，不僅心臟遭貫穿，連左右邊肺部都破裂，最終慘死社區大樓門口。

15日深圳法院開庭進行審理，鍾姓少年聽聞潘姓少女家屬要求處以極刑時，才磕頭道歉求原諒，讓潘媽媽痛批「他就是個惡魔」，希望法院能還給寶貝女兒一個公道，目前法院已宣布擇期宣判。

浙江日報旗下新媒體「潮新聞」報導，潘姓少女、鍾姓少年以及另一名陳同學住在同一個社區內，平時由三位家長輪流接送孩子放學，沒料到4月8日時，鍾姓少年疑似因生活瑣事對潘姓少女心生不滿，回家後先是回到自家大樓，眼見潘姓少女獨自回家，再次折返尾隨，接著拿出網購的黑色折疊刀質問對方，一陣猛砍後逃離現場。

不僅如此，鍾姓少年眼見對方痛苦倒地似乎殺紅了眼，竟再次折返，再次一頓猛砍後才逃回家中，更謊稱自己見義勇為遭砍傷雙手。然而社區管理員馬上發現異狀，報警並將潘姓少女送醫，不過傷勢過於嚴重，最終仍不治身亡。

根據法醫鑑定書指出，潘姓少女一共遭猛砍26刀，不僅心臟遭貫穿重創、雙邊肺部被砍到破裂，連鎖骨下靜脈也破裂，最終因失血性休克不幸死亡。警方經查後發現，鍾姓少年案發前曾上網搜尋「14歲殺人要負什麼責任」、「殺人要賠多少錢」，還試圖偽造身分購買毒藥，最終失敗才選擇用刀作案。

鍾姓少年於事發後緊急刪除瀏覽記錄，更編造出「見義勇為被砍傷」 的謊言，不過還是遭刑事拘留，同月22日經深圳市檢察院核准逮捕，並於6月9日，案件移送審查起訴。

深圳市檢察院指出，鍾姓少年故意殺害同班同學並致死亡，已觸犯「刑法」第232條故意殺人罪，經查後證據確鑿充分，應依法追究刑事責任。

潘媽媽表示，案發半年來，鍾家從未主動聯絡道歉，更不用說要賠償，直到法庭上聽到自己要求處以極刑，鍾姓少年與鍾爸爸才下跪磕頭道歉，「他們臉上只有害怕，沒有悔意」。

深圳15歲潘姓少女遭同學猛砍26刀「心臟貫穿」慘死，圖為潘姓少女生前照片。圖／取自浙江日報旗下新媒體「潮新聞」
深圳15歲潘姓少女遭同學猛砍26刀「心臟貫穿」慘死，圖為潘姓少女生前照片。圖／取自浙江日報旗下新媒體「潮新聞」

深圳少女遭同學猛砍26刀慘死…凶手聞極刑才磕頭 死者母：就是個惡魔

