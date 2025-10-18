中國廣東江門屈公病疫情趨緩，每天新增通報病例數量下滑。廣東江門官方表示，儘管屈公病疫情有趨緩態勢，單日新增病例基數仍偏高，社區傳播風險尚未完全解除。

據廣東江門市委機關報江門日報報導，廣東江門有關部門在17日下午召開屈公病（當地稱基孔肯雅熱）疫情防控第3場記者會，會上通報、介紹疫情最新進展與防控工作概況。

目前廣東江門屈公病每天新增通報病例數量有下滑趨勢。9月20日單日新增通報病例數量達574例，最新通報數據資料、10月16日單日新增通報病例數量則為81例；官方認為歸功於全市動員防蚊、滅蚊工作有所成效。

廣東江門衛生健康局副局長王遠勝提醒，屈公病疫情往好的方向發展，不過目前防控情勢尚屬嚴峻、面臨挑戰。今年屈公病全球流行範圍有擴大趨勢，人員跨區域流動與聚集導致病例移入或外溢的風險也隨而加大。

王遠勝提到，社區傳播風險尚未完全消除，病例基數處在偏高位；蚊媒傳播風險仍然嚴峻，今年颱風侵襲頻率多於過往，大範圍降雨天氣釀成蚊蟲孳生風險；防範外部病例移入的壓力持續存在。

廣東江門17日發布「江門市愛國衛生運動專項行動通告」。

通告強調，屈公病疫情防控工作進入決戰、決勝關鍵階段，即日起至10月底，將在廣東江門全市範圍展開以防蚊、滅蚊為核心、以清理孳生地為重點的愛國衛生運動專項行動，為期兩週，「清積水、清垃圾、滅成蚊、除死角，堅決打贏這場疫情防控攻堅戰」。