中央社／ 台北17日電
中國大陸11月1日展開全國1%人口抽樣調查，共抽取約500萬住戶、1400萬人。（中新社資料照片）
中國國家統計局今天公告，11月1日展開全國1%人口抽樣調查，共抽取約500萬住戶、1400萬人，調查內容為人口和住戶的基本情況，主要目的是及時掌握人口發展變化，以因應少子化、老齡化等趨勢。

中國每隔10年進行一次全國人口普查，並在兩次人口普查之間，展開全國1%人口抽樣調查。

根據公告，這次被抽中的中國大陸民眾，調查內容為人口和住戶的基本情況，主要包括姓名、公民身分號碼、性別、年齡、民族、受教育程度、行業、職業、遷移流動、婚姻、生育、死亡、住房情況等。

調查時間標準時點為2025年11月1日零時。現場登記工作時間為2025年11月1日至30日。

調查方式由政府統計調查機構派調查員持電子採集設備（平板電腦或智慧手機）到住戶家中進行登記，或由調查物件透過網路自主填報方式進行登記。

中國國家統計局有關負責人9月25日表示，全國1%人口抽樣調查，是「全國人口普查條例」的明確規定，通常在兩次人口普查之間，尾數逢5的年份進行，主要目的是為及時掌握人口發展變化情況。在此之前，已進行過4次。

有關負責人稱，2020年第七次全國人口普查以來，隨著經濟社會發展和人口年齡結構變化，中國人口發展呈現「少子化、老齡化、區域人口增減分化」的趨勢性特徵，推進中國式現代化面臨新的人口環境和條件。

有關負責人並稱，如期展開2025年全國1%人口抽樣調查，及時查清中國人口在數量、素質、結構、分佈以及居住方面的變化情況，準確把握人口發展態勢和流動規律，對於健全人口發展支持和服務體系，完善新時代人口發展戰略，積極應對人口老齡化，促進人口高品質發展，具有重要意義。

陸11月將展開1%人口抽樣調查 涵蓋1400萬人應對少子化與老齡化挑戰

