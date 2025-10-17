中共官宣軍委副主席何衛東落馬 遭開除黨籍軍籍

快訊

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中共軍委副主席何衛東（右），已被開除黨籍軍籍。圖為何衛東2018年3月在「兩會」發言。（圖／取自中共國防部官網）
中共軍委副主席何衛東（右），已被開除黨籍軍籍。圖為何衛東2018年3月在「兩會」發言。（圖／取自中共國防部官網）

中共二十屆四中全會前夕，官方宣布多位落馬將領遭開除黨籍軍籍，包含中共政治局委員兼中共軍委副主席何衛東、軍委委員兼軍委政治部主任苗華等。

據中共國防部官網消息，10月17日下午，國防部新聞發言人張曉剛大校就近期涉軍問題發布消息。

張曉剛指出，中共十八大以來，全軍和武警部隊堅決貫徹中共中央、中央軍委決策指示，堅持無禁區、全覆蓋、零容忍，重拳懲貪肅腐，軍隊反腐敗鬥爭不斷向縱深推進。

他宣布，經中共黨中央、中央軍委批准，中央軍委紀委監委陸續對中央政治局委員、中央軍委副主席何衛東，中央軍委委員、軍委政治工作部原主任苗華，軍委政治工作部原常務副主任何宏軍，軍委聯合作戰指揮中心原常務副主任王秀斌，東部戰區原司令員林向陽、陸軍原政委秦樹桐、海軍原政委袁華智、火箭軍原司令員王厚斌、武警部隊原司令員王春寧9人立案審查調查。

經查，這9人嚴重違反中共黨的紀律，涉嫌嚴重職務犯罪，數額特別巨大，性質極為嚴重，影響極其惡劣，依據相關黨內法規和法律法規，中共黨中央決定給予9人開除黨籍處分，將涉嫌犯罪問題移送軍事檢察機關依法審查起訴。

其中，給予何衛東、苗華、何宏軍、王秀斌、林向陽、秦樹桐、袁華智、王春寧8名中央委員開除黨籍處分，待召開中央委員會全體會議時予以追認。此前，中央軍委已決定給予以上9人開除軍籍處分。

他強調，對何衛東、苗華、何宏軍等人的嚴肅查處，「再次表明了黨中央、中央軍委將反腐敗鬥爭進行到底的堅定決心，彰顯了軍中絕不允許有腐敗分子藏身之地的鮮明態度，是黨和軍隊反腐敗鬥爭取得的重大成果，人民軍隊更加純潔鞏固、更具強大凝聚力戰鬥力」。

