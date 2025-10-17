快訊

美俄峰會將再舉行 北京：樂見俄美雙方保持接觸

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸外交部發言人林劍17日表示，樂見俄美接觸。圖為先前林劍主持記者會。（圖/取自大陸外交部官網）
美國總統川普日前與俄國總統普亭通電話，並在其後宣布美俄峰會將再度舉行，地點在匈牙利，對此大陸外交部回應稱，樂見俄美雙方保持接觸，改善彼此關係，推動烏克蘭危機政治解決進程。

大陸外交部發言人林劍17日下午在記者會上表示，大陸支持一切有利於和平解決危機的努力，樂見俄美雙方保持接觸，改善彼此關係，推動烏克蘭危機政治解決進程。

此外對於傳出川普不願讓大陸方面參加泰國跟柬埔寨即將締結和平協議的簽署儀式，大陸是否會派代表前去？林劍則說，大陸支持柬埔寨和泰國通過對話協商妥善處理和化解邊境爭端，支持馬來西亞發揮東協輪值主席國作用。

他強調，柬泰邊境衝突發生以來，大陸以自己的方式積極勸和促談，正在並將繼續為柬泰重建互信、鞏固停火、和平解決爭端發揮建設性作用。

外交部 馬來西亞 川普

