聽新聞
0:00 / 0:00
美俄峰會將再舉行 北京：樂見俄美雙方保持接觸
美國總統川普日前與俄國總統普亭通電話，並在其後宣布美俄峰會將再度舉行，地點在匈牙利，對此大陸外交部回應稱，樂見俄美雙方保持接觸，改善彼此關係，推動烏克蘭危機政治解決進程。
大陸外交部發言人林劍17日下午在記者會上表示，大陸支持一切有利於和平解決危機的努力，樂見俄美雙方保持接觸，改善彼此關係，推動烏克蘭危機政治解決進程。
此外對於傳出川普不願讓大陸方面參加泰國跟柬埔寨即將締結和平協議的簽署儀式，大陸是否會派代表前去？林劍則說，大陸支持柬埔寨和泰國通過對話協商妥善處理和化解邊境爭端，支持馬來西亞發揮東協輪值主席國作用。
他強調，柬泰邊境衝突發生以來，大陸以自己的方式積極勸和促談，正在並將繼續為柬泰重建互信、鞏固停火、和平解決爭端發揮建設性作用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言