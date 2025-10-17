隱形眼鏡戴太久恐失明 醫曝「這3類人」更該避免

隱形眼鏡雖方便又美觀，但若使用方式錯誤，反而可能對眼睛造成長期傷害。醫師提醒，睡覺時千萬不要配戴隱形眼鏡，長時間缺氧恐導致角膜水腫、感染，甚至永久性視力受損。

根據「新華網」報導，隱形眼鏡就像一塊吸水海綿，若鏡片乾燥，會從眼球表面吸收水分維持濕潤。睡眠時眼睛閉合、氧氣供應不足，鏡片更會阻隔角膜與空氣接觸，使角膜「缺氧窒息」。此外，鏡片表面附著的蛋白質與細菌在超過8小時後迅速滋生，可能引發紅腫、分泌物增多等感染反應。若長期忽視，角膜潰瘍甚至有機會造成失明。

醫師提醒，以下三類人群不建議配戴隱形眼鏡：

一、眼部疾病患者

包括角膜炎、結膜炎、眼瞼發炎或上瞼下垂（俗稱眼皮下垂）等族群，鏡片摩擦會惡化病情。

二、體質敏感或特殊族群

過敏體質、糖尿病患者、孕婦與月經期間女性，或長期處於油煙與粉塵環境中的工作者，都應避免配戴。

三、未成年與年長者

孩童眼部尚未發育完全、控制力不足；長者則因淚液分泌少、手部靈活度下降，清潔難度高，配戴風險更大。

在選購鏡片時，應確認包裝標示與醫療器械註冊編號是否完整，並依個人需求選擇不同材質。一般水凝膠鏡片適合短時間使用，而矽水凝膠透氧性更佳，適合長時間用眼者。

眼科醫師也提醒民眾記住配戴隱形眼鏡的「五不原則」：不超時、不揉眼、不忽略清潔、不戴著洗澡或睡覺、不輕忽不適。若出現紅腫、視線模糊或異物感，應立即取下鏡片並就醫，避免錯過治療時機。

專家最後強調，隱形眼鏡屬於醫療器材，選擇與使用都應經過醫師評估。與其追求外觀便利，維護眼睛健康才是最重要的配件。