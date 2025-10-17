快訊

炸彈偽裝成快遞！湖南女主播臉部二度燒傷 嫌犯落網稱「個人矛盾」

香港01／ 撰文／林芷瑩
女主播「思思Alora」10月15日被一個偽裝成快遞的炸彈包裹炸傷，據她公布的監視器紀錄顯示，一名戴帽的男子曾出現在其家門口。圖擷取自《江南都市報》
女主播「思思Alora」10月15日被一個偽裝成快遞的炸彈包裹炸傷，據她公布的監視器紀錄顯示，一名戴帽的男子曾出現在其家門口。圖擷取自《江南都市報》

湖南一名女主播收到偽裝成快遞的炸彈包裹，在未拆開的情況下被炸傷毀容。

10月16日，湖南省永州市公安局冷水灘分局通報稱，嫌犯劉某強因個人矛盾，將自製的易燃物品偽裝成快遞盒放在受害人的鞋架上，致對方燒傷。目前，劉某強已被刑事拘留，案件正進一步偵辦中。

《江南都市報》報導，10月16日，女主播「思思Alora」發文稱，10月15日被一個偽裝成快遞的炸彈包裹炸傷，臉部達二度燒傷，手臂達三度燒傷，「該包裹是14日21點49分投放到我的鞋架上，這是一起惡意報復事件」。

她表示，當時自己只時拿起包裹，好奇一看，「都沒有拆，看了一眼爆炸了」。據「思思Alora」公布的監視器紀錄顯示，一名戴帽的男子曾出現在其家門口，她表示「已經知道是誰」。

「思思Alora」稱，自己的臉部二度燒傷23小時，「眼睛腫得只有一條縫」。據她就醫畫面顯示，其臉部損毀嚴重，雙手纏滿繃帶。

據「思思Alora」介紹，她在網上做戶外跳舞主播3年。其抖音賬號顯示，她的粉絲達7.8萬。

湖南省永州市公安局冷水灘分局通報稱，10月15日上午8時許，冷水灘公安分局接到31歲女子周某某報警稱，其在自家門口鞋架上取物品時，被不明物燒傷。

經查，27歲男子劉某強與周某某因個人矛盾，於10月14日晚上9時許將自製的易燃物品偽裝成快遞盒放置在周某某住處門外鞋架。10月15日上午8時許，周某某拿起查看時發生燃燒，致其臉部、上肢燒傷，無生命危險。目前，劉某強已被公安機關抓獲並刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

青島9歲童疑因打電動充值 遭親父用電線毆死…35歲男被刑拘

青少年吸食丁烷成癮 醫院頻接燒傷患者：嚴重可在呼吸道爆燃

文章授權轉載自《香港01》

主播 炸彈

