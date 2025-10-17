三颱襲擊後 廣西多個村莊已淹水長達半個月

中國廣西日前受到三個颱風輪流襲擊，河水暴漲造成淹水，廣西百色有多個村子已浸泡在水中長達半個月，水位仍達一層樓高。由於百色地形特殊，即使使用抽水機也無濟於事，只能等待洪水自然消退。

據陸媒第一財經16日報導，9月下旬至10月初，颱風樺加沙、博羅依、麥德姆輪流襲擊廣西，造成百色市多個村莊淹水，至今未退。

廣西百色靖西市新甲鄉大進村的大進屯即是一例，該地從9月30日開始淹水，截至12日，洪水還淹到一樓窗戶頂部，村民站在二樓陽台望出去，眼前是一片汪洋。像這樣被淹到一樓窗戶頂端的還有數十戶。目前大部分村民已轉移至屯外，但仍有20多人留守，透過竹筏作為對外聯繫的交通工具。

淹水同時也造成大進屯斷電，截至14日仍未通電。百色市應急指揮中心工作人員解釋，考慮到洪水隱患，部分受災區域已臨時斷電以確保安全。

在廣西百色，還有多個村莊均被洪水包圍，靖西市祿峒鎮凌准村念者屯部分房屋積水仍高至二樓，有的村莊淹水最高達20公尺。

百色市應急管理局數據顯示，截至8日，百色全市降雨量較歷年同期偏多5倍以上，創有氣象紀錄以來最高。全市16.8萬人受災，累計轉移群眾近萬人。目前百色受災地區水位正逐漸下降，之前被洪水淹沒的部分道路，如今已恢復基本通行。

報導指出，洪水長時間浸泡村莊的情況並非第一次在廣西出現。2024年，廣西就有多個村莊被洪水長時間圍困，有的房屋甚至持續數月被浸泡。

百色市應急指揮中心的工作人員表示，現場並未採用抽水機進行排水作業，由於百色地區屬於典型的喀斯特地形，一些受災村莊由於周邊區域水位較高，積水由山洞和地下暗河漲上來，即使使用抽水機也難以有效降低水位，因此目前只能等待洪水自然消退。

報導引述廣西國仁農村扶貧與發展中心秘書長劉良表示，大進屯此次積水半個月，可能是因為排水系統有問題。喀斯特地形中，水原本可透過與地下溶洞相連的通道自然下滲，但因化肥、農藥使用過多導致土壤板結、塑膠垃圾堵住排水口、地面硬化等因素，影響了水的下滲。