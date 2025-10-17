放屁頻繁別輕忽！27歲北京女確診大腸癌 醫示警：2種氣味要當心

放屁是再自然不過的生理現象，但若次數明顯增加、氣味異常，就可能是身體發出的警訊。大陸一名27歲女子近日發現自己一天放屁超過20次，還出現腹痛與腹瀉等症狀，原以為只是腸胃功能差，直到家人勸她就醫，才發現自己竟罹患大腸癌第三期。

綜合陸媒報導，該名北京女上班族平時嗜吃重口味食物，特別喜歡麻辣燙。近期她發現放屁變得頻繁，甚至在電梯裡都難以克制，同時伴隨腹瀉與腹痛。原以為只是飲食不當導致腸胃不舒服，直到症狀持續惡化、父母堅持帶她到醫院檢查，才透過大腸鏡與電腦斷層確診為大腸癌。

首都醫科大學附屬北京世紀壇醫院腫瘤科醫師李穩霞提醒，若放屁次數突然增多並伴隨以下五大症狀，應儘早就醫：包括排便習慣改變（如腹瀉、便秘交替或糞便變細）、血便、貧血、腹痛腹脹及腹部腫塊等，皆可能是大腸癌的警訊。

李穩霞進一步指出，放屁伴隨兩種特殊氣味，也要格外小心。若帶有「臭雞蛋味」，可能與蛋白質分解、腸道菌叢失衡有關；聞起來有「血腥味」或「腥臭味」，則代表消化道出血或腸道內已有惡性腫瘤。

醫師呼籲，年輕族群近年罹患大腸癌比例上升，許多患者初期症狀輕微而忽略警訊。若出現長期腹瀉、放屁異常或糞便帶血，應及早檢查並定期進行大腸鏡篩檢，避免錯過治療時機。