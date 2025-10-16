快訊

被迫暫緩關緊資金水龍頭 Fed考慮停止縮表真正原因曝光

周杰倫罕見動怒！魔術師好友搞消失 「牽扯上億糾紛」內幕曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

創世界紀錄！上海復旦大學研發太陽能電池轉換效率

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
上海復旦研發太陽能電池轉換效率創世界紀錄。（取自澎湃新聞）
上海復旦研發太陽能電池轉換效率創世界紀錄。（取自澎湃新聞）

上海復旦大學智能材料與未來能源創新學院梁佳青年研究員團隊研發出錫基鈣鈦礦太陽能電池，不僅實現了全生命周期無害，甚至突破了錫基鈣鈦礦太陽能電池的光電轉換效率高達17.7%的世界紀錄。

中通社報導，據復旦大學10月16日消息，相關成果於北京時間10月15日晚間在《自然》期刊以加速預覽的形式在線發表。

在全球清潔能源的競賽中，鈣鈦礦太陽能電池以高效率、低成本和易加工等優勢成為新一代光伏技術的熱門方向。然而，這一技術體系的核心材料含鉛，潛在環境與健康風險。

為實現綠色無害化，梁佳團隊將目光鎖定在同樣具有優異光電特性、但環境友好的「錫」元素上。過去五年，該團隊圍繞缺陷調控、界面優化、載流子抽取和功能層設計等關鍵科學問題持續攻關，系統建立了從材料生長到能帶調控和界面工程的完整技術體系，成功制備出綠色環保和轉換高效的錫基鈣鈦礦太陽能電池。這一成果經第三方權威認證，光電轉換效率達到了17.7%，打破了此前16.5%左右的鈣鈦礦光電轉換效率世界紀錄，成為目前錫基鈣鈦礦太陽能電池轉換效率的世界第一。

梁佳表示，這項技術特別適合在與人類密切接觸的能源領域發揮作用。他舉例，汽車車頂可以直接使用該太陽能電池，在實現穩定發電的同時，有效避免鉛元素帶來的中毒隱患。

未來，這一綠色光伏技術有望在光伏建築一體化、可穿戴能源器件、汽車車頂以及離網清潔供能系統等領域實現廣泛部署。

鈣鈦礦 電池

延伸閱讀

我也喝烏山頭水庫水 南市議員：光電板爭議應向民眾釋疑

立委陳菁徽批光電板混濁墾丁海域 縣府：多次檢查無違規

貝克漢逛遍上海想買Labubu…網友：他都搶不到 我釋懷了

雙城論壇仍卡關？北市府：希望今年舉辦「等MOU內容確認」

相關新聞

港鐵設欄杆防大型行李上扶手電梯 男女高舉嬰兒車「跨欄」鬧翻

不少地方如商場、港鐵等，均在扶手電梯入口加設僅足以行人通過的欄杆，以防止有人攜帶大型行李使用電梯，近日有網友上傳影片，表示1對父母...

創世界紀錄！上海復旦大學研發太陽能電池轉換效率

上海復旦大學智能材料與未來能源創新學院梁佳青年研究員團隊研發出錫基鈣鈦礦太陽能電池，不僅實現了全生命周期無害，甚至突破了...

陸「玲龍一號」小型核反應爐完成冷態試驗 未來可年發10億度電

大陸近年來持續推進核能發展，其自主研發位於海南昌江的模組化小型核反應堆（核反應爐）項目「玲龍一號」進展再跨一階。中核集團...

隨機殺人祭天、豢養民兵…央視揭緬北魏家犯案恐怖細節

中緬雙方全作打擊跨境電信網絡詐騙，已累計抓獲5.7萬餘名中國籍涉騙犯罪嫌疑人，緬北果敢「四大家族」犯罪集團全部進入司法程...

貝克漢逛遍上海想買Labubu…網友：他都搶不到 我釋懷了

英國足球名將貝克漢到上海，不只亮相活動，還特地「朝聖」潮玩界的熱門品牌泡泡瑪特。沒想到，他跟無數粉絲一樣，也體驗了「搶不...

曾是明星飯堂…港45年彩龍皇宮酒樓熄燈 老闆現身拒回應

香港結業潮持續，酒樓更成為當中重災區，今年金鐘名都酒樓、鴻星等都相繼結業，而擁有45年歷史、位於牛池灣彩雲商場的彩龍皇宮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。