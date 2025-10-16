創世界紀錄！上海復旦大學研發太陽能電池轉換效率

上海復旦大學智能材料與未來能源創新學院梁佳青年研究員團隊研發出錫基鈣鈦礦太陽能電池，不僅實現了全生命周期無害，甚至突破了錫基鈣鈦礦太陽能電池的光電轉換效率高達17.7%的世界紀錄。

中通社報導，據復旦大學10月16日消息，相關成果於北京時間10月15日晚間在《自然》期刊以加速預覽的形式在線發表。

在全球清潔能源的競賽中，鈣鈦礦太陽能電池以高效率、低成本和易加工等優勢成為新一代光伏技術的熱門方向。然而，這一技術體系的核心材料含鉛，潛在環境與健康風險。

為實現綠色無害化，梁佳團隊將目光鎖定在同樣具有優異光電特性、但環境友好的「錫」元素上。過去五年，該團隊圍繞缺陷調控、界面優化、載流子抽取和功能層設計等關鍵科學問題持續攻關，系統建立了從材料生長到能帶調控和界面工程的完整技術體系，成功制備出綠色環保和轉換高效的錫基鈣鈦礦太陽能電池。這一成果經第三方權威認證，光電轉換效率達到了17.7%，打破了此前16.5%左右的鈣鈦礦光電轉換效率世界紀錄，成為目前錫基鈣鈦礦太陽能電池轉換效率的世界第一。

梁佳表示，這項技術特別適合在與人類密切接觸的能源領域發揮作用。他舉例，汽車車頂可以直接使用該太陽能電池，在實現穩定發電的同時，有效避免鉛元素帶來的中毒隱患。

未來，這一綠色光伏技術有望在光伏建築一體化、可穿戴能源器件、汽車車頂以及離網清潔供能系統等領域實現廣泛部署。