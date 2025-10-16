港鐵設欄杆防大型行李上扶手電梯 男女高舉嬰兒車「跨欄」鬧翻

不少地方如商場、港鐵等，均在扶手電梯入口加設僅足以行人通過的欄杆，以防止有人攜帶大型行李使用電梯，近日有網友上傳影片，表示1對父母攜嬰兒車於港鐵站月台，欲經扶手電梯離開，但為了方便，他們竟直接舉高嬰兒車「跨欄」，過程中阻擋其他乘客，短暫造成混亂。

舉嬰兒車「跨欄」搭扶手電梯

根據原PO上傳至Threads影片顯示，起初該對家長發現嬰兒車無法通過欄杆後，便開始整理嬰兒車上的物品，女子先抱起小朋友，期間他們一直擋在扶手電梯入口處，不少乘客要繞道而行。其後男子推嬰兒車到旁邊，並舉起嬰兒車「跨欄」，最終成功將嬰兒車移到欄杆內，過程中也有部份民眾在入口處駐足等候。

網友斥責自私：他們臉皮很厚

原PO在貼文大嘆，「以為進不去，他們放棄會用電梯，直接把嬰兒車遞過欄杆，還真有點意料之外」。大批網友亦紛紛留言討論，不少人狠斥相關男女自私，為了一時方便，無視扶手電梯安全，同時阻礙其他欲使用設施的乘客，「擋住整條路，他們真的是這樣的啊」、「如果大車扶不住會弄傷不少人」、「等他們走了再上去，免得他掉下來」、「有什麼損傷，就反過來說是地鐵的問題」、「應該要封得像鐵籠一樣才行」、「他們臉皮很厚」、「有這麼多人在這裡，都不抱起寶寶上電梯」、「全世界最自我中心的人」。

