大陸黃淮多雨衝擊秋收糧產 官方接連下令搶收

中央社／ 台北16日電

中國黃淮地區近期連續降雨，嚴重影響秋糧收獲進度。中國國務院副總理劉國中日前下令堅決克服陰雨影響，全力奪取秋糧豐收，且須「搶」字當頭；中華全國供銷合作總社昨天更緊急通知全國合作社幫助農民「搶收搶烘」，讓秋糧「應收盡收」。

9月中旬以來，中國北方天氣一改夏季炎熱型態，接連降雨，尤以河南、安徽、山東、江蘇等黃淮平原地區最為明顯，而當地是中國主要產糧區，連續陰雨導致秋糧收獲受到嚴重影響，農民損失不貲。

中國農業農村部6日下令，上述地區各級農業部門要組織人員力量搶排積水、搶收搶烘。該部並派出4個工作組前往當地受災縣區，協助解決搶收困難。

中新社日前報導，劉國中13日主持召開視訊調度會議，安排部署「三秋」（秋收、秋耕、秋種）生產工作，強調要扛牢糧食安全責任，採取有力有效舉措，堅決克服連陰雨不利影響，全力以赴抗災「奪秋糧豐收」，確保完成全年糧食生產任務目標。

劉國中說，黃淮、淮海地區持續連陰雨天氣對「三秋」生產造成較大影響，要堅持「搶」字當頭，千方百計抓好秋糧收穫、收購和秋冬種各項工作。

央視新聞報導，針對黃淮、淮海地區持續連陰雨天氣對「三秋」生產的影響，中華全國供銷合作總社15日發出緊急通知，要求組織動員相關地區的供銷合作社積極幫助農民搶收搶烘，促進秋糧應收盡收。

這份緊急通知提出，要指導合作社旗下的農資企業立足不同作物、不同需求精準備貨，配齊應急、適銷的優質農資貨源，加大調配力度，確保秋冬種農資量足價穩。針對田間積水、土壤溼度過大、超過適播期的重點地區，則要強化農資供應保障。

