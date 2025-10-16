陸「玲龍一號」小型核反應爐完成冷態試驗 未來可年發10億度電

大陸近年來持續推進核能發展，其自主研發位於海南昌江的模組化小型核反應堆（核反應爐）項目「玲龍一號」進展再跨一階。中核集團宣布，「玲龍一號」全球首堆已完成冷態功能試驗，為後續裝料與商業運行奠定條件。項目建成投運後，預計每年可發電約10億度，為大陸未來小型堆商用化的示範工程。

據中核集團微信公眾號16日消息，官方表示，「玲龍一號」為全球首個通過國際原子能機構（IAEA）安全審查的陸上商用模組化小型堆，是大陸在核電自主創新上的突破。15日完成的冷態功能試驗屬核電廠大型綜合性專項調試，主要驗證一回路系統及其輔助管道在壓力條件下的性能，並在各壓力平台下對主系統與輔助系統進行相關試驗，被視為反應堆性能的首次全面檢驗。

項目團隊表示，本次冷試結果顯示機組一回路壓力邊界完整、密封良好，相關設備與管線安裝質量經檢驗合格，符合後續試驗與裝料要求。為保障冷試節點推進，項目成立「一回路水壓試驗專項指揮部」，整合設計、採購、建安、調試等全鏈條資源，依調試為龍頭、建安為主力、設計與採購為兩翼，集中攻關冷試相關技術與施工難題。

據悉，「玲龍一號」於2021年7月13日開工建設，屬於陸上商用模組式小型堆示範工程。建成投運後，預計年發電量可達10億度電，滿足海南約52.6萬戶家庭用電需求；每年可減少二氧化碳排放約88萬噸，相當於1年植樹750萬棵。

央視新聞亦指，此次冷態試驗的完成，象徵項目在設計、製造與工程協同管理方面達到相關驗收條件，將為後續熱態試驗與商運程序推進提供依據。