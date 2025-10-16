快訊

逢國際金價攀升 大陸「這省」發現大型金礦 新增金資源量逾40噸

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
10月9日，大陸江蘇連雲港市連雲區1家黃金店，店員整理黃金飾品。（新華社）
10月9日，大陸江蘇連雲港市連雲區1家黃金店，店員整理黃金飾品。（新華社）

陸媒新華財經16日報導，據甘肅省自然資源廳消息，近日，甘肅省玉門市1處項目新發現了大型金礦，新增金資源量逾40噸，是2009年甘肅省地質勘查基金項目設立以來，金金屬資源勘查的最大成果。

「快科技」指，甘肅省黃金資源儲量位居全中國大陸第2，北山成礦帶是該省重要的金礦富集區。為進一步挖掘區域找礦潛力，省自然資源廳於2017年部署實施了「玉門市前紅泉—蒙特內哥羅北灘地區1:5萬礦產遠景調查」項目，為此次重大發現奠定了堅實基礎。

相關報導也提到，此次新發現的規模，相當於2個大型金礦的資源量。據大陸2020年發布的《礦產資源儲量規模劃分標準》，岩金規模大於或等於20噸為大型金礦、5-20噸之間即為中型金礦、小於5噸為小型金礦。

近年大陸發現多處金礦。1月19日，中國地質調查局發布消息稱，該局在甘肅安壩里北、內蒙古哈達門溝和黑龍江塔河寶興溝3個礦區取得金礦找礦突破，累計新增金資源量168噸。

國際金價15日盤中衝破4,200美元，創歷史新高。據央視新聞客戶端報導，今年以來國際金價漲幅已逾50%。黃金是典型的避險資產。分析認為，美國政府停擺、法國政局動盪、美日等國經濟隱憂，以及持續的地緣衝突等多重因素疊加，共同推動了市場對黃金的避險需求。

陸媒提到，受國際金價影響，大陸的黃金首飾每克金價均在1,230元以上（人民幣，單位下同）。其中，周生生每克金價1,233元，日內漲幅達1.65%，周大福、六福、金至尊、老廟每克金價1,235元，日內漲幅在1.4%-1.65%。

金價 黃金 規模

施工壓壞下水道 中國山西居民電插座流出泥漿成「瀑布」

中國山西霍州市居民楊女士反映，其家附近的施工隊壓壞下水道，導致家中的電插座突然流出泥漿形成「瀑布」。霍州市自然資源局已到場處理相關事宜。

陸「成功學大師」稱教人快速致富 6年騙逾16.3億元！被判無期徒刑

自譽為「亞洲第一潛能激勵大師」的楊濤鳴（本名楊武成），涉嫌以訓快速成功為名、騙取他人財物，被控詐騙罪，獲無期徒刑、剝奪政治權利終身、沒收個人全部財產。

中國漫記／中美港口費攪亂全球航運 2國躋身造船新勢力

中美互徵港口費引爆跨國航運衝擊，美國針對中國船舶課徵港務費，中方大力反制，衝擊跨國航運聯盟與全球供應鏈重組布局，主要航線運價全面上揚，航運費上漲推高貿易與製造成本，通貨膨脹壓力再起，市場出現區域化分裂趨勢，歐美、亞洲及新興市場船廠訂單版圖重洗，全球航運生態正迎來新一輪結構性重組。

二奶末日？廣東夫妻明年持證即可互查財產 無須對方同意

廣東省人大常委會近日通過新的婦女權益保障法實施辦法，其中第48條格外引發關注。該條例規定，夫妻之間明年起可以互查對方的房...

凶殘詐團盤踞緬北果敢 結拜兄弟竟隨機挑選「殺人祭天」

緬北果敢電詐「四大家族」犯罪集團案已全部進入中國司法程序。10月9日，福建省泉州市人民檢察院，依法對緬北四大家族之一的魏...

