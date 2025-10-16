逢國際金價攀升 大陸「這省」發現大型金礦 新增金資源量逾40噸

陸媒新華財經16日報導，據甘肅省自然資源廳消息，近日，甘肅省玉門市1處項目新發現了大型金礦，新增金資源量逾40噸，是2009年甘肅省地質勘查基金項目設立以來，金金屬資源勘查的最大成果。

「快科技」指，甘肅省黃金資源儲量位居全中國大陸第2，北山成礦帶是該省重要的金礦富集區。為進一步挖掘區域找礦潛力，省自然資源廳於2017年部署實施了「玉門市前紅泉—蒙特內哥羅北灘地區1:5萬礦產遠景調查」項目，為此次重大發現奠定了堅實基礎。

相關報導也提到，此次新發現的規模，相當於2個大型金礦的資源量。據大陸2020年發布的《礦產資源儲量規模劃分標準》，岩金規模大於或等於20噸為大型金礦、5-20噸之間即為中型金礦、小於5噸為小型金礦。

近年大陸發現多處金礦。1月19日，中國地質調查局發布消息稱，該局在甘肅安壩里北、內蒙古哈達門溝和黑龍江塔河寶興溝3個礦區取得金礦找礦突破，累計新增金資源量168噸。

國際金價15日盤中衝破4,200美元，創歷史新高。據央視新聞客戶端報導，今年以來國際金價漲幅已逾50%。黃金是典型的避險資產。分析認為，美國政府停擺、法國政局動盪、美日等國經濟隱憂，以及持續的地緣衝突等多重因素疊加，共同推動了市場對黃金的避險需求。

陸媒提到，受國際金價影響，大陸的黃金首飾每克金價均在1,230元以上（人民幣，單位下同）。其中，周生生每克金價1,233元，日內漲幅達1.65%，周大福、六福、金至尊、老廟每克金價1,235元，日內漲幅在1.4%-1.65%。