施工壓壞下水道 中國山西居民電插座流出泥漿成「瀑布」

快訊

香港01／ 撰文：林芷瑩
楊女士家中的電插座流出泥漿。（上游新聞）
楊女士家中的電插座流出泥漿。（上游新聞）

中國山西霍州市居民楊女士反映，其家附近的施工隊壓壞下水道，導致家中的電插座突然流出泥漿形成「瀑布」。霍州市自然資源局已到場處理相關事宜。

《上游新聞》報導，10月14日，楊女士在社交平台上傳一段影片，只見廚房、門廳等位置的電插座不斷流出泥漿，形成一處小型的「泥漿瀑布」，地面亦鋪滿泥漿。

楊女士介紹，自己家住山西霍州市南環街道下轄的紅崖堡村。最近，她家上方有一支施工隊，施工過程中壓壞了下水道，加上最近下雨，積水未能排出，泥漿就順著電插座流到家中，「我家裏、我家巷子裏，整個都是泥」。

10月15日，霍州市南環街道辦事處工作人員介紹，霍州市一項地質災害治理項目正好在楊女士家附近施工。最近當地連續降雨，下水管道沒有及時清理，導致泥水湧入楊女士家中。當地自然資源局已經派員和戶主溝通，正在有序處理當中。

工作人員又稱，泥漿估計已經處理得差不多了，「可以正常居住，那只是她其中的一間房子，不影響她正常的生活」。

文章授權轉載自《香港01》

