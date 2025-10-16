陸「成功學大師」稱教人快速致富 6年騙逾16.3億元！被判無期徒刑

快訊

香港01／ 撰文：孫聖然
楊武成被判無期徒刑。（新京報）
楊武成被判無期徒刑。（新京報）

自譽為「亞洲第一潛能激勵大師」的楊濤鳴（本名楊武成），涉嫌以訓快速成功為名、騙取他人財物，被控詐騙罪，獲無期徒刑、剝奪政治權利終身、沒收個人全部財產。

據《新京報》報導，浙江省高院認定，楊武成夥同他人以公司化運作模式，採取虛立「大師」人設造勢、製造其課程現場激發他人潛能的假象、神化自身能力給人「灌頂賦能」、編造宣傳所謂成功案例、使用統一話術劇本等方法，虛構其授課使人快速致富、成功的事實，向社會大量高價兜售其培訓課程，誘使眾多學員陷入通過多交費上課就能快速致富、成功的錯誤認識，非法獲利數額特別巨大。

楊武成及其同夥採用學員分級、高額提成、高額傭金等方法，誘使學員持續交付數萬元乃至數十萬元（人民幣，下同），用以提升等級，刺激團夥成員和高等級學員招引更多人入彀。最終經法院認定，楊武成夥同他人，在2016年至2022年間，合共詐騙逾3.8億元（約新台幣16.3億元）。

案件一審於浙江省寧波市中院審理，法院以犯詐騙罪，判處楊武成無期徒刑、剝奪政治權利終身、沒收個人全部財產。楊武成提出上訴，案件近日在浙江省高院作出二審判決，法院駁回了楊武成的上訴請求，維持原判。

而其妻子徐某婷作為同夥，請求從輕改判的部分意見被採納，由12年有期徒刑、罰金600萬元改判為11年有期徒刑、罰金100萬元（約新台幣429萬元）。

浙江省高院認為，綜合全案證據、事實，足以認定楊武成主觀上具有非法佔有的目的，客觀上採用虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數額特別巨大，其行為符合詐騙罪的構成要件，原審判決認定其犯詐騙罪並無不當。

報導指，高中學歷的楊武成，自稱經高人點化後開啟了培訓行業的神話，26歲幫600多間公司業績倍增，被譽為「中國的安東尼·羅賓」。多位受害者稱，他們在楊武成的課程中不自覺地陷入「交的錢越多，就越能快速成功」的假象，多人刷信用卡或借款繳費，但多次聽課發現內容重覆、空洞，最終導致債務纏身。

文章授權轉載自《香港01》

詐騙 無期徒刑

