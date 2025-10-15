凶殘詐團盤踞緬北果敢 結拜兄弟竟隨機挑選「殺人祭天」

緬北果敢電詐「四大家族」犯罪集團案已全部進入中國司法程序。10月9日，福建省泉州市人民檢察院，依法對緬北四大家族之一的魏懷仁犯罪集團首要分子及其他重點涉案人員提起公訴。大陸並揭發魏家犯罪集團接班人陳大衛在與金主結拜為兄弟時，竟隨機挑選殺人祭天。

據新華社報導，魏家犯罪集團共導致8名中國公民死亡，涉詐資金超過人民幣50億元，涉賭資金逾90億元。

「在果敢我就是邊防部隊的最高首長，在老街發生什麼衝突，人被打死這種重大事項，都得跟我匯報。」魏家犯罪集團的「頭目」之一魏懷仁曾如此向大陸辦案人員供述。

泉州市公安局指出，2009年以來，魏家通過擔任當地重要官職，在果敢地區軍政領域形成一定地位與影響力。其後以經營博彩業發家，積累了大量原始財富。

2017年，魏懷仁在果敢拱掌鄉成立民兵隊，後整合為拱掌民兵大隊，掌控600餘名民兵。所謂民兵隊不是為了維護安穩，而是魏家大肆斂財的「護身符」。

新華社指出，隨著時間推移，魏家犯罪集團分別建立「威勝園區」、「亨利園區」等31個電詐園區，在各自勢力範圍內與電詐金主相互勾結，實施電詐犯罪及各類衍生犯罪。同時，在園區內經營賭場、娛樂場所，攫取鉅額犯罪利益。

大陸辦案人員表示，陳大衛是魏懷仁的外甥，擔任果敢邊防軍監察委員會警衛大隊大隊長。2020年上半年，一名金主提出要與陳大衛結拜為兄弟。陳大衛竟隨機選一名因欠錢被關押的中國人，作為結拜祭天的「祭品」，拉出去槍斃。之後，陳大衛和金主在埋屍土坑旁，一人拿著三根香結拜。

「要做就做真兄弟，不做假兄弟，那就殺個人祭天咯。」面對大陸民警的審訊，陳大衛冷冷地說。

在另一起命案中，陳大衛只是為了洩憤，就將一名涉詐人員槍斃，並命令數人對準被害人連續開槍射擊。

「他（被害人）的雙手被麻繩綁著，雙腳戴著腳鏈，頭骨上長了草，處理完以後發現頭上有7個彈孔。」泉州南安市公安局法醫李強鋒描述屍骨被挖出時的情景。