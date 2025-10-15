快訊

狂喝3瓶金門高粱…通緝犯北車大廳性侵港女 警證實兩人為朋友關係

M5 MacBook Pro、iPad Pro蘋果3新品無預警登場！規格、定價一次看

臨時停火48小時！與阿富汗達成協議 巴基斯坦：停火是應對方要求

荒唐媽媽…拍兒子舔下體傳給丈夫 再爆手機藏子女亂倫片

香港01／ 撰文：陳曉欣
香港一名36歲家庭主婦涉將2歲兒子為她口交等影片傳送給丈夫，到二人辦理離婚期間，丈夫始向警方舉報。示意圖／AI生成
香港一名36歲家庭主婦涉將2歲兒子為她口交等影片傳送給丈夫，到二人辦理離婚期間，丈夫始向警方舉報。示意圖／AI生成

36歲家庭主婦涉將2歲兒子為她口交等影片傳送給丈夫，到二人辦理離婚期間，丈夫始向警方舉報。主婦被捕後稱，夫婦會在子女面前口交和性交，兒子在該些片中模仿丈夫。主婦被控向16歲下的兒童作出猥褻行為及製作兒童色情物品5罪，今（14日）在區域法院認罪。辯方求情指，被告是一名很好的媽媽，現感到極度羞愧。法官則指，被告的行為令人髮指，並先替她索取心理和精神報告，押後至10月28日判刑，期間被告繼續還押。

被告WCT（36歲，家庭主婦）承認2項向16歲下的兒童作出猥褻行為及3項製作兒童色情物品罪。控罪指，她在2019年12月12日至2020年12月11日之間某日，兩度在太子某單位向男童Y作出嚴重猥褻作為，以及兩度以電話製作載有兒童色情物品的錄像；及於2021年12月12日至2022年12月11日之間某日，在上述單位以電話製作載有兒童色情物品的錄像。

辯方指被告是一名很好的媽媽 感到極度羞愧

辯方求情指，被告犯案不符其品格，她手寫求情信展示悔意，她感到極度羞愧，從未打算逃避責任，故坦白認罪。被告是一名很好的媽媽，與子女關係親密，最大的懲罰是她與子女分開。辯方又指，被告原本已經忘記手機裡有涉案影片，暫委法官鍾明新質疑被告竟然會忘記了她作出過這些令人髮指的行為，辯方表示被告只是忘了手機上的影片。

鍾官下令索取被告的心理和精神報告，押後至10月28日判刑。鍾官指，她相信年幼事主必然有創傷，考慮到他們太年幼未必能具體講述事件，故不索取創傷報告。

案情指，被告在大陸出生，2016年來港及結婚，之後誕下2子1女，被告於2023年取得香港身份證後在港定居，與丈夫子女住在太子的單位。

影片拍得男童Y舔被告的下體 和把下體放向未滿1歲的妹妹A的口

及至2024年4月，被告與丈夫分開及展開離婚訴訟，3名子女與被告同住。被告丈夫在同年6月，向警方交出被告傳給他的涉案影片。

涉案3段影片都在家中拍攝，首兩次影片時，Y年僅2歲。首段影片拍攝到被告張開雙腿，Y伸出舌頭舔被告的下體；餘下影片則拍攝到被告光著臀部接觸Y的臉，並錄到被告的大笑聲。第三段影片則拍到4歲的Y，把下體放向未滿1歲的妹妹A的口。其後，被告將3段影片傳送給丈夫。

被告在2024年6月被捕，她在錄影會面稱她與丈夫會在子女面前口交和性交，她知道Y會模仿丈夫的行為，她拍下影片給傳送給丈夫。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

延伸閱讀：

酒店經理多番非禮女兒　終遇反抗謂：男人就是有需求　認罪囚64月

廚師3年內多番非禮女兒　見其性徵一時咸濕　官斥社會不容囚20月

文章授權轉載自《香港01》

