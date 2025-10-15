快訊

陸國務院第16次專題學習 李強：強化AI等數位技術賦能、推進標準化

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
大陸國務院總理李強（左）。圖／取自央視新聞
大陸國務院總理李強（左）。圖／取自央視新聞

大陸國務院總理李強15日主持國務院第十六次專題學習中指出，要強化人工智慧等數位技術賦能，系統推進標準制定修訂。

新華社報導，大陸國務院15日以「強化標準引領保障作用，以標準升級促進經濟高品質發展」為主題，進行第十六次專題學習，由中國標準化研究院副院長李愛仙在會中講解相關主題。大陸國務院副總理丁薛祥、張國清、劉國中作交流發言。

李強在聽取講解和交流發言後指出，標準是重要基礎性制度，對構建現代化產業體系、建設全國統一大市場等具有重要作用。近年來，中國標準化工作取得很大進步，標準覆蓋範圍加快拓展、水準持續提升，但仍存在一些薄弱環節，要把標準升級擺在更加突出位置，加快構建適應高品質發展要求的標準體系，更好發揮標準引領保障作用。

李強說，要優化標準供給，緊貼經濟社會發展實際，堅持急用先行、有序提升，逐行逐業梳理標準需求，強化人工智慧等數位技術賦能，系統推進標準制定修訂，要強化標準實施，堅持嚴格監督和優化服務並舉，用好檢驗檢測、認證認可等手段推動標準實施，建立強制性標準實施責任清單，注重在產業政策、政府採購、招投標中引用推薦性標準，引導企業執行高水準標準。要提升標準國際化水準，深化標準國際合作交流，穩步擴大標準制度型開放。

李強指出，要堅持以改革創新為動力，持續完善標準化工作體制機制，全面提升標準總體水準和標準化管理效能。要處理好政府和市場的關係，發揮政府部門頂層設計和規範引導作用，支持企業、產業聯盟等市場力量在標準研製上發揮更大作用，促進企業標準、團體標準健康發展。

李強表示，要處理好國家層面標準和地方標準的關係，進一步釐清各級標準定位，精簡標準層級，加快破除制約全國統一大市場建設的標準障礙，切實形成國家統一規則和地方特色補充的良好格局。要處理好標準管理和行業治理的關係，完善統籌組織、分工負責、協調配合的工作機制，推動形成標準化工作改革合力。

