香港今年首宗兒童染流感死亡 醫界促中小學生接種疫苗

聯合報／ 香港特派員李春／即時報導
香港錄得今年首宗兒童感染流感而死亡的個案，醫界人士15日呼籲市民盡快接種疫苗。香港中通社
香港錄得今年首宗兒童感染流感死亡個案後，九、十月間本應減少確診宗數也未見減少，香港醫療界人士指今年流感爆發時間提早，建議港府提早訂購疫苗和到學校接種。港府已舉辦季節性流感疫苗接種先導計劃，先為公務員接種疫苗。

香港錄得今年首宗兒童感染流感而死亡的個案，一名就讀中學的十三歲女童，過往健康良好，但十月五日出現發燒、咳嗽等病徵，九日在家中暈倒隨即被送院；其鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對乙型流感呈陽性反應，臨床診斷為乙型流感併發腦病變、心肌炎及休克，女童十三日情況轉差病逝。

香港衛生防護中心總監徐樂堅此前說，香港去年六月以來，首次有兒童因感染季節性流感而死亡，現時正值夏季流感季節，學校的流感樣疾病爆發個案，自九月起大幅上升，截至十月十日，開學後涉及學校的爆發個案共三百三十七宗。計及這宗個案，開學至今有九宗兒童流感嚴重個案和一宗死亡個案，其中八人過往健康狀況良好。

香港西醫工會會董陳栢堅說，以往開學之後會錄得較多流感個案，今年八月底至十月初已有逾三百宗學校或院舍爆發個案，爆發時間較以往提早，或與天氣有關，一般九至十月的確診宗數會減少，但截至本月仍有不少確診宗數。

他相信目前是適合接種季節性流感疫苗的時間，保護力時限能延續至明年初春。 對於香港有二千三百間學校參與「流感疫苗外展計劃」，但逾九成於下月底或之前才進行接種，因而建議有需要的家長可帶子女到私家診所接種，香港政府亦應檢視每年流感季節是否有提早跡象，研究提早訂購疫苗及安排到學校接種。

香港中文大學生物醫學學院客座副教授招彥燾說，香港市面流行「多合一」檢測的快測產品，具有臨床意義，有助醫生判斷疾病風險及了解病人身體狀況，而「三合一」檢測已可應付新冠及流感病毒。

港府公務員事務局和衛生署，舉辦季節性流感疫苗接種先導計劃，十五日上午在政府總部為約一百一十名公務員及合資格人士接種流感疫苗。這是當局首次以試點形式，在指定政府辦公大樓，提供外展接種服務。港府公務員事務局局長楊何蓓茵說，打流感針「宜早不宜遲」，公務員經常有機會局接觸市民，接種疫苗可以更好保障他們和市民的健康，減低流感在工作間，以至在社區傳播的風險，同時減低公務員患病對公共服務的影響。

流感疫苗 香港

