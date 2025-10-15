「更加歧視女性」成都部分青旅設年齡限制 陸網友不滿

快訊

中央社／ 台北15日電
成都市部分青年旅舍推出特價房設下年齡限制，規定「禁止40歲以上男性、30歲以上女性預訂特價房間」。示意圖／ingimage
中國成都市部分青年旅舍推出特價房設下年齡限制，規定「禁止40歲以上男性、30歲以上女性預訂特價房間」，事件引發關注。中國網友不滿在年齡歧視下，更加歧視女性。

據九派新聞、瀟湘晨報報導，成都有少量青旅推出人民幣8元（約新台幣33元）特價房，店家標注「做任務獲驚喜價，該房間預訂前詢問特價規則」。另有3家青旅開出4元特價房，店家還額外標注「禁止男士40以上/女士30以上或35以上預訂」。

工作人員表示，特價房限制年齡，是因為之前有一些客人不理解規則，和店員吵架還報警。年齡限制是老闆定的，「也是為了減少麻煩」，旅舍有權不接待什麼樣的人。

在社交媒體平台微博上，這一消息引發中國網友熱議。有網友質疑，「為甚麼女的三十歲就不算青年了」、「在對年齡的歧視中，還更加歧視了女性」。

報導引述北京市中聞（西安）律師事務所譚敏濤律師表示，青旅設置年齡限制，構成了基於年齡和性別的雙重歧視，侵害了消費者權利。

譚敏濤表示，商家以「減少麻煩」為由設置年齡限制，但「麻煩」本身是一個主觀且模糊的概念，無法構成對特定年齡段消費者進行普遍限制的正當理由。商家所稱的「之前有一些客人不理解規則」屬於個別事件，不能因此對所有特定年齡段的消費者進行「一刀切」的限制，所以該限制年齡的做法不合理。

