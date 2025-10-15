陸公安機關偵破緬北果敢魏家、劉家犯罪集團 近6萬名涉詐嫌犯落網

大陸公安部15日公布，歷時多年偵辦的緬北果敢「魏家」與「劉家」犯罪集團專案全面收網。兩集團涉嫌電信詐騙、賭博、販毒及組織賣淫等多項罪行，涉案資金超百億元，案件已全部進入司法程序。

大陸公安部微信公眾號15日發布公告指，自該部部署開展打擊緬北涉我犯罪專項工作以來，中緬雙方通過警務執法合作和系列打擊行動，累計抓獲5.7萬餘名中國籍涉詐犯罪嫌疑人，緬北果敢「四大家族」（「明家」、「白家」、「魏家」和兩個「劉家」）犯罪集團遭毀滅性打擊。相關地方公安機關全力推進魏家、劉家犯罪集團案件偵辦，近期兩案均已提起公訴。

公告表示，2023年8月，大陸公安部部署福建泉州、龍岩公安機關分別對魏家、劉家犯罪集團開展專案偵辦。同年10月1日，在雲南邊境抓獲魏青濤、劉正琦等9名重要嫌疑人。12月，公安機關對魏懷仁、劉正祥等人公開懸賞通緝。2024年1月底，緬方透過中緬執法安全合作機制，將此前抓獲的魏懷仁、劉正祥、劉正茂等人移交大陸。

公告提到，為查清涉陸違法情況，公安機關派出專案組冒險4次出境，聯合緬方收集受害人屍骨、作案工具及大量關鍵證據。福建泉州、龍岩公安機關抽調上千名警力奔赴全國28個省份，對上萬名電詐受害人逐一調查取證，完善證據鏈條，查清主要違法犯罪事實。

公告稱，「魏家」犯罪集團自2009年起，由魏懷仁、魏青濤為首，利用家族在果敢的政治、軍事及經濟影響力，開發31個電詐園區，吸引詐騙「金主」入駐，收取場地租金、安保費、人頭費及分紅，並經營賭場及娛樂場所，發展黃、賭、毒產業。魏家長期以詐養兵、以兵護詐，對園區實施武裝管控，放任「金主」暴力管控、虐待甚至殺害不服從或未完成詐騙業績的人員。

大陸公安機關查明，「魏家」涉嫌詐騙、故意殺人、故意傷害、綁架、敲詐勒索、開設賭場、非法拘禁、組織賣淫、販毒及協助他人偷越國（邊）境等罪名，致8名大陸公民死亡，涉詐資金超人民幣50億元（下同），涉賭資金超90億元，組織賣淫非法獲利超1,900萬元。