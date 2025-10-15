柬埔寨警方接連查獲陸籍犯罪集團 救跳車2人、另破電詐案捕18名陸嫌

柬埔寨詐團問題猖獗，當地警方持續掃蕩。近日，中國大陸駐柬埔寨使館14日援引西哈努克省警方消息稱，警方近日成功解救4名中國公民，逮捕6名陸籍嫌犯；另搗毀金邊電信詐騙窩點，逮捕18陸籍嫌犯，案件進一步偵辦中。

大陸駐柬埔寨使館14日晚間發出公告表示，根據柬埔寨西哈努克省警察局發布消息，柬國警方近日破獲1起涉中國公民安全案件並逮捕相關嫌疑人。

公告指，9月20日，西哈努克省警方在金港高速成功營救2名跳車中國籍公民。在柬埔寨國家警察總署總監領導下，西哈努克省警察局與奧多棉吉省警察局密切合作，成功解救4名受害者（均為中國公民，其中1名女性），逮捕6名犯罪嫌疑人（均為中國公民，其中1名女性），並蒐集大量相關物證。

據西哈努克省警方表示，該犯罪集團長期專門針對中國公民實施非法拘禁、綁架勒索、人口販運等犯罪。目前，案件正由西哈努克省警察局進一步偵辦。

另，陸媒中新社指出，金邊警方近日在森速區1棟別墅內成功搗毀1個電信詐欺窩點，抓獲18名陸籍嫌犯，其中1名主犯已被提控並羈押候審，其餘17人將依法遣返。大陸駐柬使館敦促柬方徹查真相、嚴懲犯罪者，實際保護在柬中國公民生命財產安全。

此前，《柬中時報》13日報導指，根據柬埔寨警方調查，今年7月17日，南韓1名22歲大學生Park Minho抵達柬埔寨後，遭到犯罪集團綁架並勒索。8月8日凌晨，警方在貢布省波哥山攔截1輛可疑車輛，在車內發現1具男性遺體。經調查確認，死者為Park Minho。警方當場逮捕2名分別35歲及43歲的陸籍男子，另一名約30歲的陸籍男子趁機逃逸。

據屍檢結果，Park Minho死於嚴重酷刑，遺體多處瘀傷並有明顯血跡。根據疑犯供述，警方隨後突擊搜查位於波哥山上的1棟別墅，該處被用作電信詐騙窩點，同時也是Park Minho遇害前被囚禁的地點。在行動中，警方逮捕1名29歲陸籍男子，為該窩點負責人；另有1名陸籍同夥已潛逃。柬國警方正全力追捕在逃的2名疑犯。目前3名被捕疑犯被押往貢布省初級法院接受審訊。